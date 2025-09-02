Vasold (SPÖ): Jahreskarte Spezial: Wichtiger Schritt für Mobilität & Inklusion in Wien

Wien (OTS) -

Ab 1. Jänner 2026 führen die Wiener Linien die Jahreskarte Spezial ein. Dieses neue Angebot ermöglicht es Menschen mit Behinderung ein Jahresticket um nur Ꞓ 300 zu nutzen.

„Mit der vergünstigten Jahreskarte Spezial schaffen wir eine wichtige Verbesserung für die Mobilität von Menschen mit Behinderungen in Wien. Selbstbestimmte Mobilität ist eine wichtige Grundlage für die Teilhabe am städtischen Leben. Mit dem neuen Tarif ist das für viele jetzt günstiger und einfacher“, erklärt Gemeinderätin Stefanie Vasold, Vorsitzende der Kommission für Inklusion und Barrierefreiheit im Wiener Rathaus.

Anspruch auf die Jahreskarte Spezial haben:

Menschen mit österreichischem Behindertenpass, der einen Grad der Behinderung von mindestens 70 % ausweist und/oder den Vermerk trägt, „kann die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen“ bzw. das entsprechende Piktogramm

Schwerkriegsbeschädigte mit entsprechendem Ausweis

Besitzer*innen eines Ausweises gemäß Opferfürsorgegesetz

Schwerbeschädigte nach dem Heeresvorsorgegesetz

„Die Einführung dieses vergünstigten Jahrestickets zeigt: Inklusion bedeutet, Barrieren abzubauen und allen Menschen den Zugang zur Stadt und ihren Angeboten zu erleichtern“, so Vasold.

Neben der Einführung neuer Ticketformen wie dieses Spezial-Tickets wird der Preis der allgemeinen Jahreskarte erstmals seit 2012 angepasst. 2012 wurde das Jahresticket auf 365 Euro gesenkt, seither ist der Preis – trotz genereller Teuerungen und Inflation – unverändert geblieben.

Neben der bestehenden ermäßigten Jahreskarte für Senior*innen gibt es ab 2026 zwei neue ermäßigte Jahreskarten: die Jahreskarte Jugend für alle unter 26 Jahren, unabhängig von Ausbildung oder Beruf. Sie ersetzt die Semesterkarte und erfüllt einen langjährigen Wunsch vieler junger Fahrgäste. Und die Jahreskarte Spezial für Menschen mit Behinderungen. Die ermäßigte Jahreskarte Digital für Jugendliche, Personen mit Behinderung und Senior*innen kostet 294 Euro pro Jahr bei der Einmalzahlung beziehungsweise 300 Euro pro Jahr für die ermäßigte Jahreskarte.

Dass gerade für Menschen mit Behinderungen neue günstigere Tickets entwickelt wurden, zeigt, dass diese Gruppen einen wichtigen Stellenwert in Wien haben, betont Vasold abschließend.