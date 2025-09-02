  • 02.09.2025, 10:44:03
Karner-Kremser (SPÖ): “Wien bleibt Vorreiterin beim leistbaren Wohnen”

Österreich laut Deloitte bei Neubaupreisen hoch, Wien im internationalen Städtevergleich günstig

Wien (OTS) - 

„Wir in Wien stehen für leistbaren Wohnraum. Die aktuelle internationale Studie von Deloitte zeigt: Unser sozialdemokratischer Wohnbauweg funktioniert und sichert die Leistbarkeit für die Menschen in unserer Stadt“, sagt Waltraud Karner-Kremser, SPÖ-Gemeinderätin und Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen.

Laut Deloitte liegt Österreich bei frei finanzierten Neubauwohnungen im europäischen Spitzenfeld: 2024 wurden hierzulande durchschnittlich 5.053 Euro pro Quadratmeter verlangt. Nur Luxemburg (8.760 Euro) und das Vereinigte Königreich (5.203 Euro) liegen darüber. Mit Israel (6.131 Euro) zusammen ergibt sich Rang vier.

Bei Bestandsmieten ist Wien international führend: Durchschnittlich 10,80 Euro pro Quadratmeter – weit unter den Preisen in Luxemburg, Paris oder Dublin. „Wir in Wien setzen aktiv Maßnahmen, damit Wien auch in Zukunft leistbar bleibt und wir stehen für leistbaren Wohnraum. Im Europa-Vergleich sieht man das Ergebnis sozialdemokratischer Wohn(bau)politik. 60 % der Wiener*innen wohnen in geförderten Wohnungen – das macht Wien europaweit einzigartig“, so Karner-Kremser.

Die Deloitte-Studie zeigt zugleich die Bedeutung rascher Neubautätigkeit: Sinkende Baubewilligungen und Fertigstellungen treffen auf steigende Nachfrage. „Wir setzen deshalb auf gezielten Wohnbau und Fördermaßnahmen, um Engpässe zu vermeiden und die Preise stabil zu halten. Wien bleibt auf Kurs für leistbares Wohnen – heute und in Zukunft.“ (Schluss) sh

