Zierfuß ad U26-Öffi-Ticket: Gut gemeint ist nicht gut gemacht

Wien (OTS) -

„Seit Jahren fordern wir ein einheitliches Jahresticket für Studenten in Wien – leistbar, unkompliziert und fair. Herausgekommen ist jetzt ein U26-Ticket um 300 Euro. Ganz ehrlich: Das klingt nicht nach Erleichterung, sondern nach einem schlechten Scherz“, so Klubobmann Harald Zierfuß.

Bisher mussten Studentinnen und Studenten pro Studienjahr vier verschiedene Fahrscheine kaufen – zwei Semestertickets und die Ferien-Monatskarten. Das war zwar umständlich, kam aber auf rund 210 Euro. „Das neue Ticket mag zwar einfacher sein, aber 90 Euro teurer – und das ist eine Rechnung, bei der sicher niemand jubelt“, so Zierfuß.

In der vergangenen Legislaturperiode hat die Wiener Volkspartei mehrfach Anträge für ein vergünstigtes, ganzjährig gültiges Studententicket eingebracht. „Unsere Idee war gut – die Umsetzung der SPÖ-Neos-Stadtregierung leider nicht. So wurde aus einer Chance auf ein leistbares Ticket ein echter Preisschock. Gut gemeint ist eben nicht automatisch gut gemacht“, fasst Zierfuß zusammen.

„Das U26-Ticket hätte eine echte Entlastung werden können. Stattdessen zahlen die Studenten drauf – und das in einer Stadt, die sich gerne als besonders jung und lebenswert feiert“, so Zierfuß abschließend.