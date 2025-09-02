Mit der Generali beginnt die Zukunft im HIER & JETZT

Wien (OTS) -

Als Lifetime Partner rückt die Generali die Menschen in den Fokus und begleitet sie in den wichtigen Momenten des Lebens. Um dieses Engagement weiter zu stärken, startet die Generali mit „HIER & JETZT“ eine neue Markenkampagne.

Die Zukunft beginnt Heute

Ob für Familien, mutige Gründer_innen oder bei jedem Neuanfang – die Generali steht ihren Kund_innen als Partnerin, die zuhört und unterstützt, in jeder Lebenslage zur Seite. Sie kennt ihre individuellen Bedürfnisse und hilft den Menschen mit der richtigen Beratung dabei, sich abzusichern.

„Viele sprechen stets nur von der Zukunft – doch das wirkliche Leben passiert im HIER & JETZT”, beschreibt Carolin Kracmer, Leiterin Marketing Generali Österreich, die Idee hinter der Kampagne. „Deshalb haben wir uns auf Ereignisse konzentriert, die den Alltag der Österreicher_innen widerspiegeln mit einer Kampagne, die unsere gelebte Nahbarkeit, Menschlichkeit und Vertrauen vermittelt. Unter den Flügeln des Löwen – als Partnerin für unser Kund_innen.”

Kreative Partnerschaft für eine starke Markenbotschaft

Die Kampagne wurde gemeinsam mit der Kreativagentur Scholz & Friends Wien entwickelt. Sie zeigt authentische Szenen, die die Österreicher_innen im HIER & JETZT bewegen. Egal, was das Leben bringt, die Generali ist für ihre Kund_innen da.

„Wir freuen uns, dass wir eine starke Marke wie die Generali strategisch und kreativ begleiten dürfen. Die Brand-Kampagne betont die Werte, für die die Generali seit jeher steht – Stärke, Vertrauen und Nähe. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit", so Markus Mazuran, Chairman von Scholz & Friends Wien.

„HIER & JETZT“ wird auf zahlreichen Kanälen in Österreich sichtbar sein – von TV- und Online-Spots bis hin zu Social Media und Out-of-Home-Platzierungen. Damit geht die Generali den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung ihrer Markenpositionierung und stellt einmal mehr die Kund_innen in den Mittelpunkt.



GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,1 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.600 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der 1831 gegründeten Generali Group, eine der größten integrierten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit. Die Generali Group ist in über 50 Ländern mit einem Prämienaufkommen von 95,2 Milliarden Euro sowie Assets under Management von mehr als 800 Milliarden Euro im Jahr 2024 vertreten. Mit rund 87.000 Mitarbeiter_innen, die 71 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali Group eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit vollständig in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.

www.generali.com

SCHOLZ & FRIENDS WIEN

Scholz & Friends Wien mit Sitz am Naschmarkt gehört zur Scholz & Friends Family, einer der führenden Agenturgruppen im deutschsprachigen Raum. Mit mehr als 1.300 Mitarbeitenden an den Standorten Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Zürich und Wien steht die Scholz & Friends Family für orchestrierte Marketing- und Kommunikationslösungen auf Basis strategischer Kompetenz und kreativer Exzellenz. Aufgestellt als Gruppe von Spezialagenturen bietet die Scholz & Friends Family das gesamte Spektrum moderner Kommunikationslösungen. Zu den Kunden von Scholz & Friends Wien zählen neben EuroMillionen (Österreichische Lotterien) auch Mazda Europa, Hirter Bier, Ski Austria, Bundesforste und Nationalparks Austria.