Anlass dazu sind die Verhandlungen zu einer neuen Tiertransportverordnung auf EU-Ebene. Die derzeit gültige Verordnung sieht für Rinder, Schafe und Ziegen eine maximale Beförderungsdauer von 29 Stunden mit einer einstündigen Ruhe- und Versorgungspause vor.

In der Praxis wird zum Teil selbst diese für die Tiere exorbitant lange Transportzeit noch überschritten und die Tiere in der einstündigen Ruhepause nicht versorgt.

Mit dieser Aktion will der VGT darauf aufmerksam machen, wie sehr Tiere unter derart langen Beförderungszeiten und der mangelnden Versorgung leiden. Die neue EU-Tiertransportverordnung sollte aus Tierschutzerwägungen maximal 8 Stunden Transportzeit für alle entwöhnten Tiere erlauben.

Die Forderung richtet sich trotz des gewählten Aktionsortes nicht an das österreichische Parlament, sondern an das EU-Parlament und den Rat der Minister:innen.

Aktion: 29 Stunden im Tiertransporter

Eine als Kuh verkleidete Tierschützerin wird volle 29 Stunden ohne Essen und Trinken in einem Mini-Tiertransporter verbringen.

Datum: 03.09.2025, 09:00 Uhr - 04.09.2025, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Parlament

Dr.-Karl-Renner-Ring 3

1010 Wien

Österreich

URL: https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8667/einladung-zur-29-stunden-aktion-im-tiertransporter.html