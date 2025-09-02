45 Jahre Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren: Benefiz-Kabarett mit Christian Dolezal

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, 18. September um 19 Uhr findet im Ehrbar Saal in 1040 Wien anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks eine besondere Benefizveranstaltung statt. Christian Dolezal gibt sein mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnetes Erfolgsprogramm "Herzensschlampereien" zum Besten. Der Erlös der Vorstellung kommt der Arbeit der Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren zugute.

Wien, 2.9.2025 – Das erste Nachbarschaftszentrum des Wiener Hilfswerks im 3. Wiener Gemeindebezirk öffnete 1980 seine Tore und ist bis heute wichtige Drehscheibe für ein solidarisches und wertschätzendes Miteinander im Grätzel und der erweiterten Nachbarschaft: Von Gesundheitsberatungen, Lernclubs und Selbsthilfegruppen bis hin zu Flohmärkten und Kreativworkshops ist für jedes Alter und jede Zielgruppe etwas dabei. Mittlerweile sind es zehn Nachbarschaftszentren in ganz Wien, die mit einem ähnlich bunten Angebot gelebte, partizipative und solidarische Nachbarschaft unterstützen. Sie stehen allen Menschen jeden Alters, Geschlechts, jeder Herkunft, Religion und sexuellen Orientierung offen.

„Wir freuen uns über das unterhaltsame Angebot von Christian Dolezal mit uns gemeinsam 45 Jahre Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren zu feiern. Wir blicken zurück auf 45 Jahre leidenschaftlichen Einsatz unserer Mitarbeiter*innen und unserer vielen Freiwilligen, die in den Nachbarschaftszentren jeden Tag Großes für die Menschen im Grätzel und darüber hinaus leisten. Ob bei den Sprachencafés und anderen inklusiven Angeboten, bei Flohmärkten, beim Organisieren von Gesundheits- und Kreativgruppen oder bei unzähligen Beratungen – das Angebot der Nachbarschaftszentren war, ist und bleibt an die Bedürfnisse der Menschen angepasst und für alle offen,“ freut sich Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.

"Herzensschlampereien" für die Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Christian Dolezal, mit seinem gefeierten Soloabend „Herzensschlampereien“, schildert in seinem ersten Kabarettprogramm mit viel Witz und Charme die kleinen und großen Katastrophen der Liebe – basierend auf wahren Erlebnissen, wie er selbst beteuert. Ein Abend voller Humor, Selbstironie und Herz, der nicht nur unterhält, sondern auch einen sozialen Beitrag leistet.

„Die Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren leisten seit Jahrzehnten unverzichtbare Arbeit für die Menschen in Wien – sie schaffen Orte der Begegnung und der Menschlichkeit. Es ist mir ein großes Anliegen, mit meinem Kabarettprogramm einen Beitrag zu leisten, damit diese wichtige soziale Arbeit gestärkt wird. Humor verbindet, und wenn wir gemeinsam lachen und gleichzeitig Gutes tun, dann ist das eine besonders schöne Form von Solidarität,“ so Christian Dolezal.

45 Jahre Empowerment im Grätzel – alle Informationen zum Benefiz-Kabarett

Christian Dolezal: Herzensschlampereien

BENEFIZ: 45 Jahre Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Wann: 18.09.2025 um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr

Wo: Ehrbar Saal, Mühlgasse 30, 1040 Wien

Infos und Tickets: www.wiener.hilfswerk.at/tickets



Medienvertreter*innen sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen. U.A.w.g: presse@wiener.hilfswerk.at