- 02.09.2025, 09:54:32
- /
- OTS0036
AVISO: Pressekonferenz mit Landesrat Martin Antauer Ergebnisbilanz: 2 Jahre Corona-Hilfsfonds in Niederösterreich
Mittwoch, 03. September 2025 um 9.30 Uhr
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Pressekonferenz: Ergebnisbilanz: 2 Jahre Corona-Hilfsfonds in Niederösterreich
Zeit: Mittwoch, 03.09. 2025, 9:30 Uhr
Ort: Landhaus St. Pölten, Haus 1a, Industrieviertelsaal
Für die Vertreter der Medien ist eine AKKREDITIERUNG unter
robert.lugar@noel.gv.at erbeten!
Rückfragen & Kontakt
Büro LR Martin Antauer
Telefon: +43 676 35 177 34
E-Mail: robert.lugar@noel.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN