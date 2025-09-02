  • 02.09.2025, 09:54:32
AVISO: Pressekonferenz mit Landesrat Martin Antauer Ergebnisbilanz: 2 Jahre Corona-Hilfsfonds in Niederösterreich

Mittwoch, 03. September 2025 um 9.30 Uhr

St. Pölten (OTS) - 

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Pressekonferenz: Ergebnisbilanz: 2 Jahre Corona-Hilfsfonds in Niederösterreich

Zeit: Mittwoch, 03.09. 2025, 9:30 Uhr

Ort: Landhaus St. Pölten, Haus 1a, Industrieviertelsaal

Für die Vertreter der Medien ist eine AKKREDITIERUNG unter
robert.lugar@noel.gv.at erbeten!

Rückfragen & Kontakt

Büro LR Martin Antauer
Telefon: +43 676 35 177 34
E-Mail: robert.lugar@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender.
