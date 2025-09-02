„Tabuthema Mädchengewalt“: Schwerpunkttag am 3. September auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Thementag auf PULS 4 & JOYN: Am 3. September widmet sich der Privat-TV-Sender dem gesellschaftlich brisanten Thema „Mädchengewalt“ und spricht mit Opfern und Expert:innen. Von Österreichs erstem Frühstücksfernsehen „Café Puls“ (um 5:30 Uhr), über „Treffpunkt Österreich“ (um 19:50 Uhr) bis hin zur neuen, investigativen Reportage von PULS 24-Chronik Chefreporterin Magdalena Punz (um 22:45 Uhr) und einem „Beide Seiten Live Spezial“ (um 23:20 Uhr).



Ausgehend von im Netz kursierenden Videos, in denen Mädchen Gleichaltrige erniedrigen und körperlich attackieren, ist Magdalena Punz den Hintergründen auf den Grund gegangen: Sie trifft Opfer, Täterinnen sowie deren Familien und spricht mit ihnen über die Geschehnisse. Die Reportage bietet einen schonungslosen Einblick in ein Phänomen, das vielfach im Verborgenen bleibt und macht dessen gesellschaftliche Dimension sichtbar.



Direkt danach diskutiert bei PULS 24-Infochefin Corinna Milborn in einer Spezialausgabe von „Beide Seiten Live“ eine Runde aus Expert:innen über Ursachen, Folgen und Handlungsmöglichkeiten. Zu Gast sind unter anderem Sigrun Roßmanith (Fachärztin für Psychiatrie und Gerichtsgutachterin), Frank Carlo Gruber (Rechtsanwalt), Sebastian Öhner (Jurist, Kinder und Jugendanwaltschaft Wien) sowie Magdalena Punz.



Am Donnerstag, den 4. September um 20.10 Uhr äußert sich auf PULS 24 außerdem die u.a. für Familie und Integration zuständige BundesministerinClaudia Plakolm in einem ausführlichen Interview zu den Ergebnissen der Recherche und den politischen Herausforderungen.



Der Schwerpunkttag am 3. September im Überblick: