AVISO: Die „Normale Katastrophe“ im KunstHausWien

Wien (OTS) - 

Er peitscht das Meer aus, fängt Blitze ein oder bemalt ganze Landschaften: In spektakulären Aktionen lotet Julius von Bismarck das Verhältnis von uns Menschen zu dem aus, was wir „Natur“ nennen. In der ersten großen institutionellen Einzelausstellung des Künstlers in Österreich widmet sich das KunstHausWien, ein Museum der Wien Holding, der menschlichen (Ohn-)macht im Angesicht der Klimawende.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 9. September 2025, 10:00 Uhr
Ort: KunstHausWien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Teilnehmer*innen:

Gerlinde Riedl, Direktorin KunstHausWien
Sophie Haslinger, Kuratorin KunstHausWien
Presseführung des Künstlers Julius von Bismarck durch seine Ausstellung

Ein Projekt im Rahmen von FOTO WIEN 2025.

Rückfragen & Kontakt

Alexandra Guth
Kunst Haus Wien - Leitung Kommunikation
Tel: 01 712 04 91-43
Mobil: 0664 88218118
E-Mail: alexandra.guth@kunsthauswien.com
www.kunsthauswien.com

Wolfgang Gatschnegg
Wien Holding - Konzernsprecher
Telefon: +43 1 408 25 69 21
Mobil: +43 664 82 68 216
E-Mail: w.gatschnegg@wienholding.at
www.wienholding.at

