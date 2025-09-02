- 02.09.2025, 09:44:04
AVISO: Die „Normale Katastrophe“ im KunstHausWien
Er peitscht das Meer aus, fängt Blitze ein oder bemalt ganze Landschaften: In spektakulären Aktionen lotet Julius von Bismarck das Verhältnis von uns Menschen zu dem aus, was wir „Natur“ nennen. In der ersten großen institutionellen Einzelausstellung des Künstlers in Österreich widmet sich das KunstHausWien, ein Museum der Wien Holding, der menschlichen (Ohn-)macht im Angesicht der Klimawende.
Die Vertreter*innen der Medien sind zum Pressegespräch herzlich eingeladen!
Bitte merken Sie vor:
Zeit: Dienstag, 9. September 2025, 10:00 Uhr
Ort: KunstHausWien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien
Teilnehmer*innen:
Gerlinde Riedl, Direktorin KunstHausWien
Sophie Haslinger, Kuratorin KunstHausWien
Presseführung des Künstlers Julius von Bismarck durch seine Ausstellung
Ein Projekt im Rahmen von FOTO WIEN 2025.
