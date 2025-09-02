Sevdah-Meister Damir Imamović am 13.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Zum Start in die neue Saison gibt es im ORF RadioKulturhaus Musik aus Bosnien und Herzegowina: Sänger, Musiker und Autor Damir Imamović präsentiert am Samstag, den 13. September (ab 19.30 Uhr) im Großen Sendesaal sein Soloprogramm mit Sevdalinka-Musik.

Damir Imamović gilt als „König der Sevdah-Musik“ und repräsentiert eine neue Generation der traditionellen Musik Bosniens und Herzegowinas. Die Musikrichtung Sevdalinka ist aus der jahrhundertealten Dichtkunst Südosteuropas hervorgegangen, wurde von osmanischen, Roma- und sephardischen Klängen beeinflusst und ist von Liebe und Sehnsucht geprägt. Das kulturell diverse Genre spiegelt Imamović in seiner Musik wider und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet. Im ORF RadioKulturhaus bringt er am Samstag, den 13. September (ab 19.30 Uhr) improvisierte Versionen seiner berühmten Melodien, alte Lieder sowie rhythmische und melodische Improvisationen auf die Bühne. Der Eintritt für das Konzert im Großen Sendesaal beträgt EUR 28,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).