  • 02.09.2025, 09:27:34
  • /
  • OTS0030

GIGA.GREEN erweitert Geschäftsführung: Daniel Argyrakis übernimmt Finanzen, Investment und Legal

Daniel Argyrakis wechselt zum 1. September 2025 zu GIGA.GREEN. Der 46-Jährige wird an der Unternehmensspitze neue Finanzierungswege erschließen und weiteres Wachstum ermöglichen. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/175645 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Berlin (OTS) - 

Die GIGA.GREEN GmbH, ein führender Anbieter von Photovoltaiklösungen für die Immobilienwirtschaft, treibt ihren Wachstumskurs weiter voran und verstärkt die Unternehmensleitung: Zum 1. September 2025 tritt Daniel Argyrakis (46) in die Geschäftsführung ein. In seiner neuen Rolle verantwortet er künftig die Ressorts Finanzen, Investment und Legal.

"Mit Daniel Argyrakis gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der unser Unternehmen mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk entscheidend voranbringen wird", sagt Sebastian Schmidt, Geschäftsführer und Mitgründer von GIGA.GREEN. "Unser Ziel ist es, das enorme Potenzial der Photovoltaik auf den Dächern deutscher Logistik- und Industrieimmobilien zu nutzen. Wir bieten Unternehmen einen einfachen Zugang zu kostengünstiger und langfristig stabiler Solarenergie - ohne Vorabinvestitionen."

Daniel Argyrakis ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Positionen in der Immobilienbranche. In den vergangenen fünf Jahren verantwortete er zentrale Finanz- und Investmentthemen bei der ZAR Real Estate Holding sowie der GIEAG Immobilien AG.

"Ich danke Sebastian Schmidt und dem gesamten Team für das Vertrauen und freue mich darauf, GIGA.GREEN in einer so dynamischen Wachstumsphase zu begleiten", sagt Argyrakis. "Die Schnittstelle von Energie- und Immobilienwirtschaft bietet enorme Chancen, und ich möchte meinen Beitrag leisten, diese Potenziale zu erschließen."

Über GIGA.GREEN

GIGA.GREEN ist einer der führenden Anbieter für erneuerbare Energielösungen in Deutschland. Gegründet im Jahr 2018 von Sebastian Schmidt und Wolfgang Röbig, entwickelt die GIGA.GREEN GmbH Lösungen, die gewerblichen Kunden den Zugang zu kostengünstiger und langfristig verfügbarer Solarenergie ermöglichen – ohne erforderliche Vorabinvestitionen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden einen Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten und eine Gigatonne CO₂ einzusparen.

www.giga.green

Rückfragen & Kontakt

Anne Dörte Schmidt
Senior Brand & Communication Managerin
presse@giga.green

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright