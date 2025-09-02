FPÖ – Hauser: „Kein umfassendes Datendossier bei Zulassung von Covid-Impfstoffen“

Wien (OTS) -

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser zeigte sich bestätigt: „Es ist jetzt offiziell: Alle Geimpften waren Versuchskaninchen!“ Hauser bezog sich auf eine Anfragebeantwortung der EU-Kommission, in der bestätigt wurde, dass die ersten COVID-19-Impfstoffe nur eine bedingte Zulassung erhielten – eine Genehmigung, die nur in einer Notsituation vergeben werden darf, wenn ein vollständiges Datendossier noch nicht vorliegt. „Damit ist die Katze aus dem Sack. Bei der Covid-19-Infektion, an der laut RKI-Protokollen weniger Menschen sterben als an der Grippe, wurden mit der hanebüchenen und faktenwidrigen Begründung einer Notsituation hunderte Millionen Europäer mit unzureichend getesteten Impfstoffen behandelt.“

Hauser erklärte: „Ich werde die EU-Kommission fragen, welche Maßnahmen sie nun zu ergreifen gedenkt und ob sie endlich die Covid-19-Maßnahmen und die Gen-Impfungen in Bezug auf Kosten, Nutzen, Effizienz, Sicherheit, Risiken und Nebenwirkungen überprüfen lässt. Ich bin jedoch skeptisch, dass dies innerhalb der EU derzeit möglich ist. Mit einer Kommissionspräsidentin von der Leyen und den Kanzlern Stocker in Österreich sowie Merz in Deutschland sehe ich bislang nur, dass alle Initiativen zur Aufarbeitung mit allen Mitteln blockiert werden.“

„Es fehlt in der EU der Wille, offen, frei und faktenbasiert zu diskutieren und unabhängige Meinungen oder Daten zu akzeptieren. Seit 2020 hat sich die EU nicht nur politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, sondern auch wissenschaftlich-medizinisch faktisch abgeschafft. Das jahrtausendealte oberste Prinzip der Medizin: ‚Füge als erstes keinen Schaden zu‘, gilt nicht mehr“, sagte Hauser.

„Amerika ist ein Hoffnungsschimmer. Dort besteht offenbar der Wille, alle Fakten auf den Tisch zu legen. Die USA verfügen als wissenschaftlich-technologische Führungsmacht über die Kapazitäten und die unabhängigen Top-Wissenschaftler, die dies leisten können – im Gegensatz zur EU.“ Hauser lobte die Arbeit von Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr., der in den USA nun ein Verfahren eingeleitet hat, um die Covid-19-Impfungen einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen.

„Kennedy zeigt, wie es richtig geht. Er entscheidet nicht politisch oder ideologisch, sondern lässt Top-Wissenschaftler endlich das tun, was seit 2020 längst hätte geschehen müssen, nämlich sämtliche Covid-19-Maßnahmen, insbesondere die Covid-19-Gen-Impfungen, einer gründlichen Risiko-Nutzen-Analyse zu unterziehen. Dazu wurde im Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) eine hochrangige Arbeitsgruppe eingerichtet, die nun alle verfügbaren und unveröffentlichten Daten überprüft“, so Hauser, der einen Untersuchungsausschuss auf EU-Ebene zur lückenlosen Aufklärung aller Vorgänge rund um Covid-19 forderte.