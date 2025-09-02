Die Dokument-Agenten von Templafy bieten KI-Effizienz und unternehmensweite Kontrolle bei der Dokumentenerstellung

New York (OTS) -

Templafy, die KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung ihrer Dokumenten-Agenten-Lösung bekannt, die nach einem privaten Preview-Programm nun für alle Kunden allgemein verfügbar ist. Dokumenten-Agenten bringen dialogorientierte und agentenbasierte KI in Dokumenten-Workflows ein und ermöglichen es Unternehmen, präzise, konforme und markengerechte Geschäftsinhalte schnell und in großem Umfang zu erstellen.

Dokumenten-Agenten wurden für Unternehmensanforderungen entwickelt und bieten eine wesentliche Verbesserung bei der Erstellung von Dokumenten. Sie ermöglichen es Unternehmen nicht nur, die Erstellung von ersten Entwürfen zu beschleunigen, sondern auch die Orchestrierung von Dokumenten zu übernehmen, um konforme und hochwertige, kundenfertige Ergebnisse zu generieren. Die intelligenten, KI-gestützten Helfer wurden entwickelt, um den gesamten Prozess der Dokumentenerstellung für Endnutzer zu optimieren. Die Agenten sind mit den Regeln und Arbeitsabläufen vorkonfiguriert, die für die Erstellung strukturierter und markenspezifischer Inhalte erforderlich sind. So wird sichergestellt, dass Unternehmen stets die Kontrolle behalten. Im Gegensatz zu anderen KI-gestützten Entwurfswerkzeugen lassen sich diese direkt in Unternehmenssysteme integrieren, wenden strenge Sicherheitsregeln an und nutzen Retrieval Augmented Generation (RAG), um präzise und ausgefeilte Dokumente wie Angebote, Präsentationen und Verträge zu erstellen.

Im Zuge der Einführung von Dokument-Agenten hat Templafy eine dialogorientierte Benutzererfahrung („User Experience", UX) eingeführt. Dieses neue Design ermöglicht es Endbenutzern, Dokumente auf natürlichere und effizientere Weise zu erstellen und zu bearbeiten, während Compliance, Markenkonsistenz und administrative Kontrolle gewahrt bleiben. Dadurch werden Dokumente in Formaten bereitgestellt, die für Microsoft Office entwickelt wurden, und es wird sichergestellt, dass die Ergebnisse für den internen oder kundenseitigen Gebrauch bereit sind.

Christian Lund, , Mitbegründer von Templafy, sagt: „Wir können aus erster Hand das Potenzial erkennen, das KI für die Dokumentenerstellung in Unternehmen bietet. Allerdings haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, die Innovation in die Praxis umzusetzen. Dokument-Agenten ermöglichen das, was wir als „Last Mile Delivery" des KI-Nutzens bezeichnen: einen intelligenteren, schnelleren und intuitiveren Weg zur Dokumentenerstellung. Dies bedeutet, dass Best Practices nun zum Worst Case werden, wenn es um die Erstellung von Geschäftsinhalten geht. Damit erhält jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, präzise und hochwertige Dokumente zu erstellen, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen, und zwar schnell und unter Wahrung der Kontrolle durch das Unternehmen."

Oskar Konstantyner, Leiter der Produktentwicklung von Templafy, fügt hinzu: „Im Rahmen unseres privaten Preview-Programms haben wir eng mit Unternehmenskunden zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass unsere Dokumenten-Agenten-Lösung ihren Anforderungen hinsichtlich der Erstellung von Geschäftsinhalten gerecht wird. Diese Markteinführung verdeutlicht, wie KI die Produktivität von Unternehmen erheblich steigern kann, und bekräftigt unser Engagement, manuelle Dokumentenarbeit zu eliminieren, damit sich die Mitarbeiter auf strategische Aufgaben konzentrieren können, die den Unternehmenswert steigern.

Informationen zu Templafy:

Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die es Unternehmen ermöglicht, präzise, konforme und markengerechte Dokumente mit maximaler Effizienz und Kontrolle zu erstellen. Templafy ist direkt in Microsoft 365, Google Workspace und Salesforce verfügbar und vereinfacht Dokumenten-Workflows durch Automatisierung und KI, einschließlich Dokumenten-Agenten, um Risiken zu reduzieren und den Umsatz bei den wichtigsten Dokumenten zu steigern.

Templafy wurde 2014 gegründet und ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in Europa und den USA. Templafy genießt das Vertrauen von Branchenführern wie KPMG und BDO und ermöglicht Teams eine Zeitersparnis von über 30 % bei wiederkehrenden Aufgaben wie Angeboten, Auftragsschreiben und Prüfungsberichten, sodass sie sich stattdessen auf umsatzfördernde Aufgaben konzentrieren können.

Schließen Sie sich mehr als vier Millionen Nutzern weltweit an, die auf Templafy vertrauen, um die Erstellung von Geschäftsinhalten mit KI zu beschleunigen.

Weitere Informationen: Lucy Westman, Leiterin der weltweiten Kommunikation, Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com

