PocketBook akquiriert IONNYK und erweitert Portfolio digitaler E-Paper-Kunstdisplays

Radebeul/La Hulpe (OTS) -

PocketBook, einer der führenden Anbieter von Premium-E-Readern, akquiriert das belgische Unternehmen IONNYK, bekannt für großformatige digitale Schwarz-Weiß-Kunstdisplays auf Basis von E-Paper-Technologie. Mit diesem Schritt ergänzt PocketBook seine eigene Marke InkPoster(TM), die farbige ePaper- Kunstdisplays anbietet, um eine etablierte Schwarz-Weiß-Luxuslinie. Beide Marken werden im PocketBook-Portfolio weitergeführt und technologisch gemeinsam ausgebaut. Die Gründer von IONNYK bleiben an Bord, das belgische Team wird vollständig integriert. Neben zusätzlicher Expertise gewinnt PocketBook auch Produktions- und Entwicklungskapazitäten in Europa, um die Lieferketten unabhängiger von Asien und den USA zu gestalten. Gemeinsames Ziel ist es, die Kunstdisplays international stärker zu positionieren und neue Märkte zu erschließen.

Zwei Marken, eine Vision - für die Zukunft digitaler Kunst

Die Kombination beider Marken schafft ein neues Spannungsfeld für Wohnzimmer, Offices oder repräsentative Innenräume: InkPoster(TM) eröffnet den Zugang zu zeitgenössischer und klassischer Kunst in Farbe, während IONNYK ein kuratiertes Schwarz-Weiß-Erlebnis zeitgenössischer Fotografie bietet. Beide Systeme teilen zentrale Eigenschaften: papierähnliche, blendfreie Displays ohne Blaulicht und Wärmeentwicklung, kabelloser Betrieb und Akkulaufzeiten von bis zu einem Jahr. Die Motivauswahl erfolgt bequem über eine App. Dort haben Nutzer:innen die Möglichkeit, eigene Bilder hochzuladen oder aus einer vielfältigen Galerie geprüfter, lizenzierter Kunstwerke zu wählen - von Retro-Postern über zeitgenössische Designs bis hin zu ikonischen Klassikern.

"IONNYK hat in kurzer Zeit eine besondere Kompetenz im Bereich großformatiger E-Paper-Rahmen aufgebaut. Mit der Integration in das PocketBook-Portfolio bündeln wir unsere Ressourcen für den B2C- und B2B-Markt", sagt Enrico Müller, Geschäftsführer der PocketBook Readers GmbH.

"Dieses neue Kapitel mit PocketBook eröffnet IONNYK außergewöhnliche Möglichkeiten. Wir bleiben unserer DNA treu und gewinnen gleichzeitig die Kraft und die Ressourcen, um noch größere Träume zu verwirklichen und unsere Vision auf neue Märkte auszuweiten", sagt Mathieu Demeuse, CEO und Mitbegründer von IONNYK.

Über IONNYK

IONNYK wurde 2019 in Belgien gegründet und hat sich auf luxuriöse Schwarz-Weiß-ePaper-Kunstrahmen spezialisiert. Die Produkte verbinden minimalistisches Design mit einer kuratierten Auswahl zeitgenössischer Fotografien.

Über InkPoster(TM)

InkPoster(TM) ist eine Marke von PocketBook und wurde 2025 auf der CES vorgestellt. Das farbige ePaper-Kunstdisplay ist in drei Größen erhältlich und verbindet nachhaltige Displaytechnologie mit klassischen Kunst- und Fotomotiven. Das kabellose Display kombiniert E Ink Spectra 6- mit optionaler Sharp IGZO-Technologie für eine brillante Farbdarstellung ganz ohne Hintergrundbeleuchtung. Die Preise variieren je nach Modell.

Weitere Informationen unter: https://inkposter.com/

PocketBook Readers GmbH

PocketBook ist der weltweit drittgrößte Anbieter von auf E Ink-Technologie basierenden E-Book-Readern und E-Notes und vertreibt zahlreiche digitale Leseinhalte über einen eigenen E-Book-Shop. Die Geräte selbst können in inhabergeführten Buchhandlungen, dem PocketBook-Webshop sowie dem Elektronikfachhandel erworben werden. Das 2007 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Lugano (Schweiz) ist Vorreiter beim Einsatz von E-Ink-Farbbildschirmen und bietet seine E-Reader derzeit in 50 Ländern an, wo sie jährlich über 500.000 Mal verkauft werden. Durch die Kombination aus qualitativ hochwertiger Hardware, einzigartiger Software und ergonomischem Design ist PocketBook führend im Hightech-Premium-Segment. Neben dem PocketBook-Shop bietet das offene Ökosystem der E-Reader ein flexibles Leseerlebnis: Auf digitale Inhalte öffentlicher Bibliotheken haben Nutzende via integrierter Onleihe-App oder per Browser mit OverDrive komfortablen Zugriff. Auch PDF-Dateien und zahlreiche weitere Dateiformate können problemlos gelesen werden.

Weitere Informationen unter: https://pocketbook.de/