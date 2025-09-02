Eurotech definiert Edge IoT für kritische Infrastrukturen mit der Einführung des ReliaGATE 15A-12 neu

Amaro, Italien (OTS) -

Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit an der Edge in Zusammenarbeit mit Arm®

Der industrielle IoT-Sektor durchläuft eine rasante Entwicklung und verlangt nach softwaredefinierten Edge-Knoten, die in der Lage sind, containerisierte Workloads auf kostengünstigen Plattformen auszuführen. Diese Transformation wird durch den Bedarf an mehr Flexibilität, Wiederverwendbarkeit, Sicherheit und der Möglichkeit vorangetrieben, intelligente Anwendungen direkt an der Edge bereitzustellen: dort, wo Daten generiert werden.

Als Reaktion auf diesen Branchenwandel präsentiert Eurotech das ReliaGATE 15A-12, ein robustes IoT-Gateway, das auf der Arm® Computing-Plattform basiert und die Lücke zwischen Legacy Embedded Systemen und Cloud-nativem Edge Computing schließen soll.

"Das ReliaGATE 15A-12 wurde so konzipiert, dass es perfekt auf diesen Übergang abgestimmt ist", sagte Marco Carrer, CTO von Eurotech. "Es unterstützt Container und moderne Programmiersprachen und ermöglicht es Kunden, sich von Firmware mit festen Funktionen zu skalierbaren, wiederverwendbaren Anwendungsarchitekturen zu entwickeln. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, die beim Einsatz von Edge-Intelligenz eine führende Rolle einnehmen, um sowohl betriebliche als auch Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Das ReliaGATE 15A-12 spiegelt die Produktstrategie von Eurotech wider, um die Digitalisierung in regulierten, kritischen Branchen wie Wasserinfrastruktur, Energie, Fertigung und intelligentem Transport zu ermöglichen. Die Secure-by-Design-Architektur – mit Secure Boot, TPM 2.0, Manipulationserkennung und OTA-Updates – gewährleistet Robustheit und Compliance, während ihre Flexibilität langfristige Innovationen in diesem Bereich unterstützt.

"Die Modernisierung der industriellen Infrastruktur hängt zunehmend von Edge-Plattformen ab, die Echtzeit-Intelligenz, Sicherheit und Flexibilität bieten", sagte Paul Williamson, Senior Vice President und General Manager, IoT Line of Business bei Arm®. "Das ReliaGATE 15A-12 nutzt die Vorteile der Arm® Computing-Plattform, um effiziente, skalierbare Intelligenz in kritische On-Device Umgebungen zu bringen. Eurotech ist führend in der industriellen Digitalisierung an der Edge und setzt dabei auf die bewährte Arm®-Technologie."

Das ReliaGATE 15A-12 unterstützt bereits als eine der ersten Anwendungen in der Praxis die Digitalisierung der Wasserinfrastruktur und ermöglicht Fernüberwachung, vernetzte Systemtransparenz und datengestützte Erkenntnisse, die Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit stärken.

Über Eurotech

Eurotech (ETH.IM) ist ein multinationales Unternehmen, das Edge-Computer und Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) entwirft, entwickelt und an Systemintegratoren und Unternehmen liefert – inklusive Dienstleistungen, Software und Hardware. Mit den Lösungen von Eurotech haben Kunden Zugang zu IoT-Bausteinen und Software-Plattformen, zu Edge-Gateways für die Anlagenüberwachung und zu Hochleistungs-Edge-Computern (HPEC), die für Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt wurden. Um immer umfassendere Lösungen anbieten zu können, ist Eurotech Partnerschaften mit führenden Unternehmen in ihrem Tätigkeitsbereich eingegangen. Durch diese Kooperationen können "Best-in-Class"-Lösungen für das industrielle Internet der Dinge entwickelt werden.

