Leben mit chronisch-entzündlichem Rheuma – verbesserte Lebensqualität durch spezialisierte Versorgung

Chronisch-entzündliches Rheuma wie Rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew oder Psoriasis-Arthritis belastet viele Betroffene in Österreich weiterhin stark. Eine aktuelle österreichweite Umfrage zeigt: Schmerzen, Bewegungseinschränkungen prägen den Alltag und oft vergehen Jahre bis zur Diagnose. Der Zugang zu moderner Therapie und spezialisierter Versorgung ist entscheidend, um Remission (Stillstand der Erkrankung) zu erreichen und Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

Anlässlich des Weltrheumatags diskutieren Expert:innen aus Medizin, Forschung und Patientenvertretung die aktuelle Versorgungslage, neue Therapiestrategien und die Rolle der Patientenorganisationen:

Mit Beiträgen von:

Prim. Priv.-Doz.in Dr.in Christina Duftner, PhD, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie: "Versorgungssituation & gesundheitspolitische Forderungen der ÖGR"

Mag. Judith Kunczier, Corporate Affairs Director, AbbVie Österreich: "Leben mit chronisch-entzündlichem Rheuma – Ergebnisse einer aktuellen Patient:innenbefragung"

Dr. Harald Leiss, FEFIM, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie: "Aktuelle Therapiestrategien bei Rheumatoider Arthritis, Morbus Bechterew und Psoriasis-Arthritis"

Corinna Elling-Audersch, Vizepräsidentin des Deutschen Rheuma-Liga Bundesverbandes: "Der Wert der Remission – wichtige Erkenntnisse des Evidenzglossars der GAfPA"

Gertraud Schaffer, Präsidentin der Österreichischen Rheumaliga: "Angebote & Aktivitäten der Patientenorganisation Österreichische Rheumaliga"



Wann: Mittwoch, 1. Oktober 2025, 10 Uhr bis ca. 11.30 Uhr

Wo: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Set-up: Hybridveranstaltung (vor Ort als auch Online-Teilnahme möglich)

Für das leibliche Wohl wird vor Ort gesorgt; Einwahldaten werden bei Bedarf zugeschickt.



Wir freuen uns sehr, wenn Sie an unserem Pressegespräch teilnehmen und bitten aus organisatorischen Gründen um eine Zu- oder Absage unter anmeldung@hennrich-pr.at oder online unter: Anmeldung PK Rheuma (Event: PK Weltrheumatag 1.10.).

Gerne können Sie das Pressegespräch auch online verfolgen und anschließend Ihre Fragen im Chat stellen.

Bitte bei Anmeldung um Angabe, ob Sie vor Ort oder online teilnehmen werden. Die Zusendung des Livestream-Links erfolgt nach Anmeldung zeitnah vor dem Mediengespräch.

