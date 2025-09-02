Melodia Therapeutics ernennt Jonathan Talbot zum CEO und Sven Zimmermann zum Vorstandsvorsitzenden und gewinnt renommierte wissenschaftlic

Basel, Schweiz (OTS) -

Melodia Therapeutics, ein von Forty51 Ventures gegründetes Unternehmen, das einen DPP1-Inhibitor der nächsten Generation mit erstklassigem Potenzial für entzündliche Erkrankungen entwickelt, gab heute zwei strategische Führungsernennungen bekannt. Dr. Jonathan Talbot wurde zum Chief Executive Officer und Dr. Sven Zimmermann zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Ihre Fachkenntnisse werden entscheidend dazu beitragen, das Unternehmen durch seine operative Expansion und die Einführung von MLD-151 in die klinische Phase im Jahr 2026 zu führen.

Dr. Talbot tritt Melodia mit über 15 Jahren Branchen- und Enwticklungserfahrung in einem breiten Spektrum von Indikationen bei. Er hatte leitende Positionen in Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie und Pharmazie inne und war dort für die klinische Umsetzung, Strategie, Geschäftsentwicklung und Kapitalbeschaffung verantwortlich. Zuletzt war er als Mitbegründer und CEO bei Mosanna Therapeutics tätig, einem weiteren Forty51 Ventures Unternehmen. Unter seiner Führung sicherte Mosanna eine Startkapital- und Serie-A-Finanzierung von über 85 Mio. USD und brachte eine neuartige intranasale Therapie für obstruktive Schlafapnoe in die klinische Phase-I-Entwicklung.

„Ich freue mich sehr, in dieser entscheidenden Phase zu Melodia zu kommen", sagte Dr. Talbot. „Das Potenzial der Neutrophilen-Targeting-Therapie wurde von der breiteren Industrie bislang übersehen, obwohl die Hemmung von DPP1 ein klinisch validierter Ansatz ist, wie eine Reihe von Studien zu Bronchiektasie in diesem Zusammenhang belegen. Unser Medikament MLD-151 baut auf dieser bewährten Biologie auf, weist jedoch ein hoch differenziertes und überlegenes pharmakologisches Profil auf und bietet gegenüber konkurrenzierenden Therapien erhebliche klinische Vorteile und strategische Vorzüge. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die Fortschritte in der klinischen Entwicklung zu beschleunigen."

Dr. Zimmermann, der neu ernannte Vorstandsvorsitzende, ist derzeit CEO von Inotrem und war zuvor als CFO bei MetrioPharm, Novimmune, Auris Medical und PregLem tätig. Er kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz mit mehreren erfolgreichen Exits und öffentlichen Finanzierungen zurückblicken – darunter die Übernahme von Novimmune durch Sobi, der Börsengang von Auris Medical an der Nasdaq und der Verkauf von PregLem an Gedeon Richter. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Biotech-Finanzierung, Unternehmensführung und Unternehmensleitung.

„Es ist mir eine Ehre, Melodia als Vorsitzender zu unterstützen", sagte Dr. Zimmermann. „Als einziges VC-finanziertes Biotech-Unternehmen, das sich ausschließlich auf die DPP1-Hemmung konzentriert, bietet Melodia Therapeutics eine einzigartige Gelegenheit, an der Entwicklung der nächsten Generation von Therapien für neutrophile Entzündungskrankheiten mitzuwirken und für Patienten einen echten Unterschied zu machen."

Melodia wird sich darauf konzentrieren, die bevorstehende Serie-A-Finanzierungsrunde abzuschließen, ein robuste operatives Team aufzubauen und MLD-151 in Richtung IND-Einreichung und erste Studien am Menschen voranzubringen.

Professor Clive Page, Professor für Pharmakologie am King's College London, Mitbegründer und ehemaliger Vorsitzender von Verona Pharma plc und derzeitiger wissenschaftlicher Berater von Melodia Therapeutics, kommentierte:

„Melodias Ansatz zur Bekämpfung von durch Neutrophile verursachten Entzündungen schließt eine große Lücke in der derzeitigen Therapie von Krankheiten wie COPD und ANCA-Vaskulitis, für die es bislang keine genug wirksamen und besser verträglichen Behandlungsmethoden gibt. MLD-151 zeichnet sich als fortschrittlicher, hochselektiver DPP1-Hemmer aus, der das Potenzial hat, einen neuen Standard für Sicherheit und Wirksamkeit zu setzen. Ich freue mich darauf, das ambitionierte Führungsteam zu unterstützen und meine Erfahrung einzubringen, während Melodia sich darauf vorbereitet, MLD-151 in die klinische Entwicklung zu bringen."

Professor Dave Singh, angesehener COPD-Forscher und klinischer Berater von Melodia Tx, zeigte sich begeistert vom Kernprogramm des Unternehmens, MLD-151.

„Die klinischen Daten aus der Klasse der DPP1-Hemmer sind beeindruckend, insbesondere die Daten, die auf eine Verlangsamung des Rückgangs der Lungenfunktion hindeuten, geben den Patienten große Hoffnung. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Melodia an der Weiterentwicklung einer potenziell krankheitsmodifizierenden Behandlung für COPD zu arbeiten."

Melodia Therapeutics wird im September 2025 am Kongress der European Respiratory Society (ERS) in Amsterdam teilnehmen.

Melodia Therapeutics ist ein in der Schweiz ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung oraler Therapien zur Behandlung neutrophiler Entzündungen spezialisiert hat. Sein Hauptkandidat, MLD-151, ist ein neuartiger DPP1-Inhibitor, der die pathologische Proteaseaktivität von Neutrophilen unterdrücken soll. Melodia möchte die überzeugenden präklinischen Daten in einen Proof-of-Concept beim Menschen umsetzen, um Patienten einen überlegenen klinischen Nutzen zu bieten.

Forty51 Ventures ist eine in Basel ansässige Biotech-Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Gründung von Unternehmen konzentriert.

