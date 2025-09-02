Generationenübergabe bei Schick Hotels Gruppe

Wien (OTS) -

Die familiengeführte Wiener Schick Hotels Gruppe steht ab sofort unter einer neuen Leitung: Dr. Alexander Schick steuert das familiengeführte Traditionsunternehmen in die Zukunft. Neben dem Hotel Stefanie, das kürzlich erst seinen 425. Geburtstag feierte, gehören auch die Vier-Sterne-Häuser Hotel Erzherzog Rainer, Hotel am Parkring, Hotel Capricorno und Hotel City Central in zentralen Wiener Lagen zur Unternehmensfamilie. Zusätzlich zur Leitung der fünf Hotels und zwei Restaurants, die mit 170 Mitarbeitern ein wesentlicher Player der touristischen Wertschöpfung in Wien sind, zeichnet Dr. Alexander Schick als General Manager auch für Wiens ältestes Hotel, das Hotel Stefanie, verantwortlich, nachdem Direktor Peter Buocz nach 32 Jahren den Ruhestand antritt.

Dr. Alexander Schick ist in und mit der Hotellerie in verschiedenen Rollen als Gastgeber aufgewachsen. Schon in jungen Jahren sammelte er als Management Trainee bei Marriott in London erste Erfahrungen und entwickelte eine Leidenschaft für die Gastfreundschaft und Arbeit mit Menschen. Seine berufliche Laufbahn umfasste zudem mehrere Jahre in der Strategieberatung für Hotelimmobilien mit Fokus auf Restrukturierung und Asset Management, was eine optimale Vorbereitung auf seine zukünftige Rolle darstellt. Der Generationenübergang wurde bereits seit mehreren Jahren geplant und in den letzten Jahren von externen Beratern begleitet, wodurch ein strukturierter Wissenstransfer sichergestellt wurde.

Dr. Martin Schick, der die Geschicke des Familienunternehmens über die letzten 35 Jahre lenkte, übergibt nun die strategische und operative Leitung an seinen Sohn, wird aber seine Expertise in wesentliche strategische Entscheidungen weiterhin einbringen.

Dr. Alexander Schick wird das Markenprofil der fünf Häuser schärfen und dabei auch den Fokus auf eine zeitgemäße Gästeansprache legen. In den letzten Jahren wurden bereits rund acht Millionen Euro in die Modernisierung und Digitalisierung der Betriebe investiert. In naher Zukunft plant er weitere bauliche Modernisierungen, um die Vier-Sterne-Häuser nachhaltig aufzuwerten. Unter anderem ist im nächsten Jahr die Umsetzung eines neuen Gastronomiekonzepts am Schwedenplatz geplant. Großes Augenmerk liegt bei allen Investitionen auf sanfter, qualitativer Weiterentwicklung und nicht auf schnellem Wachstum.

„Ich trete diese Aufgabe mit großem Respekt und ebenso großer Innovationsfreude an. Als Eigentümer und Betreiber haben wir die Möglichkeit, langfristige Perspektiven zu entwickeln und nachhaltig unser Portfolio zu erweitern. Der Charme der eigenständigen Identität der Häuser bietet optimale Voraussetzungen, um im Individualtourismus zu wachsen, neue Zielgruppen zu gewinnen und mit der wertebasierten Unternehmenskultur am Wiener Markt zu wachsen“ , so Dr. Alexander Schick.

„Es erfüllt mich mit Stolz, dass mit meinem Sohn nun die fünfte Generation das Ruder der Schick Hotels Gruppe übernimmt. Das 425. Jubiläum von Wiens ältestem Hotel ist der richtige Zeitpunkt, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Als ausgebildeter und erfahrener Touristiker und zudem umsichtiger Stratege hat er die besten Voraussetzungen, unsere Unternehmensgruppe in die Zukunft zu führen“ , freut sich Dr. Martin Schick.

Dr. Alexander Schick, Jahrgang 1991, absolvierte die Tourismusschule Modul, studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte Masterstudien in Tourismusmanagement (MSc) sowie Wirtschaftsrecht (LLM) und promovierte an der Technischen Universität Wien zum Thema nachhaltiger Ressourcenverbrauch in der Hotelimmobilie. Er startete seine berufliche Laufbahn als Management Trainee bei Marriott. Es folgten Stationen im Immobilienbereich der UniCredit Bank Austria sowie in Strategieberatungen im Bereich Hotelimmobilien, zuletzt als Senior Consultant bei MRP Hotels. Schick teilt sein Wissen als Dozent an der Modul University Vienna und der Hochschule für angewandtes Management München. Er ist zudem Ausschussmitglied der Fachgruppe Hotellerie der Wirtschaftskammer Wien.

Über die Schick Hotels Gruppe

Die familiengeführte Schick Hotels Gruppe steht seit fünf Generationen für herzliche Wiener Gastfreundschaft, exzellentes Service und hohe Qualität. Mit fünf Vier-Sterne-Hotels, zwei Restaurants und vielfältigen Möglichkeiten für Veranstaltungen gehört die Schick Hotels Gruppe zu den Top-Adressen in der Bundeshauptstadt. Rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen die Schick Hotels zu einem der größten Arbeitgeber im Wiener Tourismus. Zum Portfolio zählt auch das Hotel Stefanie, Wiens ältestes Hotel, das seit 1600 Gäste empfängt. Weitere Informationen auf schick-hotels.com