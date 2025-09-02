  • 02.09.2025, 02:03:03
  • /
  • OTS0001

POWERCHINA-Projekte verdeutlichen Chinas immer wichtigere Rolle bei der Energiewende auf dem Balkan

Peking (OTS) - 

Eine Pressemeldung von CRI Online:

Bosnien und Herzegowina (BiH), ein Land mit erheblichen Windressourcen und wachsendem Fokus auf Umweltschutz, ist zu einem Schwerpunkt für Chinas Investitionen in erneuerbare Energien in Europa geworden. Der 84-Megawatt (MW)-Windpark Ivovik und das Wasserkraftwerk Ulog im Neretva-Tal, die beide von der Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) gebaut werden, markieren einen bedeutenden Schritt für von China gebaute Energieanlagen in Osteuropa, wobei die Lokalisierungsrate mit 90 Prozent angegeben wird. Die Projekte spiegeln auch die umfassenderen Bemühungen wider, chinesische und europäische technische Standards zur Unterstützung globaler Klimaziele anzugleichen.

Das Ivovik-Projekt ist als erstes ausländisches Energiekonzessionsprojekt in Bosnien und Herzegowina und als erstes Projekt zur Entwicklung erneuerbarer Energien unter der Leitung eines chinesischen Unternehmens von großer Bedeutung. Nach dem Anschluss an das nationale Stromnetz wird es voraussichtlich die größte Anlage für erneuerbare Energien in Bosnien und Herzegowina werden und jährlich schätzungsweise 259 Millionen kWh produzieren. Laut Projektangaben könnte diese Leistung jährlich etwa 240.000 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen (CO₂) einsparen. Befürworter sind der Ansicht, dass das Projekt die Energiewende in Bosnien und Herzegowina vorantreiben und gleichzeitig ökologische und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen wird.

Das Wasserkraftwerk Ulog in Kalinovik, Republika Srpska, ist das erste Wasserkraftprojekt in Bosnien und Herzegowina, das von einem chinesischen Unternehmen durchgeführt wird, und das erste EPC-Wasserkraftprojekt (Engineering, Procurement and Construction) von POWERCHINA in Europa. Nach der Inbetriebnahme soll die Anlage die regionale Stromversorgung stärken, emissionsfreien Strom erzeugen und zu den langfristigen Nachhaltigkeitszielen in Mittel- und Osteuropa beitragen.

Für POWERCHINA unterstreichen diese Entwicklungen die zunehmende Bedeutung des Unternehmens für den Ausbau der sauberen Energie in Europa. Vertreter des Unternehmens bezeichnen die Projekte Ivovik und Ulog als „Brücke" zwischen China und Bosnien und Herzegowina – sowohl hinsichtlich der Stärkung der Infrastruktur für erneuerbare Energien als auch als Signal für eine umfassendere Zusammenarbeit im Bereich Klima und Energiewende.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/powerchina-projekte-verdeutlichen-chinas-immer-wichtigere-rolle-bei-der-energiewende-auf-dem-balkan-302543308.html

Rückfragen & Kontakt

Junpeng Zhao,
zhaojunpeng@cri.cn

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PRN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright