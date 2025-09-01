FPÖ - Schnedlitz zu Stocker: „Pensionsdieb trifft Verantwortungsflüchtling - Österreicher verdienen Kanzler, der an ihrer Seite steht!“

Wien (OTS) -

Regelrecht entsetzt von den Aussagen des ÖVP-Chefs Christian Stocker im ORF-Sommergespräch zeigte sich FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz: „Es ist wirklich ein Hohn, wenn Stocker die Pensionisten mit mageren zwei Prozent Pensionserhöhung abspeisen will, während die Völkerwanderer aus aller Herren Länder nach wie vor paradiesische Zustände in der sozialen Hängematte vorfinden. Das ist wirklich ein Armutszeugnis für den Bundeskanzler unseres Landes. Die Österreicher verdienen einen Kanzler, der an ihrer Seite steht. Und der heißt Herbert Kickl.“

Stocker ließ auch keine Gelegenheit aus, um Verantwortung in Richtung Brüssel abzuschieben - wie beispielsweise beim Thema der Lebensmittelpreise (Stichwort „Österreich-Zuschlag“) oder der Migrationsfrage. Besonders abenteuerlich wurde es allerdings beim Thema Asyl. Gefragt nach dem „Asyltsunami“ 2015, brachte Stocker selbst das Jahr 2022 ins Spiel, in dem noch einmal mehr Menschen nach Österreich kamen als 2015. FPÖ-Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz: „Wenn Stocker dann auch noch sagt, dass die Zahlen heute viel niedriger sind als 2022, dann sollte man ihn daran erinnern, wer uns die Völkerwanderung 2015 und 2022 eingebrockt hat: Es waren immer ÖVP-Innenminister, in deren Amtszeiten die rot-weiß-roten Grenzen überrannt wurden. In den letzten 10 Jahren gab es nur einen Innenminister, der die Zahl der Asylanträge wesentlich nach unten gedrückt hat - und das war Herbert Kickl.“

Die Performance Stockers beim ORF-Sommergespräch zeige eindrucksvoll, auf welch verlorenem Posten nicht nur die ÖVP, sondern die Verliererampel insgesamt stehe, so Schnedlitz abschließend.