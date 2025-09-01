FPÖ-Resch: SPÖ versteckt sich vor Kritik – Info-Format „Öffi-Insights“ acht Tage vor Termin auf 26. Jänner verschoben

Wien (OTS) -

„Am selben Tag, an dem die rote Stadtregierung massive Preiserhöhungen bei den Wiener Linien verkündet, wird eine bereits seit 21. Juli angekündigte Informationsveranstaltung in letzter Minute um fast fünf Monate verschoben. Das ist kein Zufall, sondern offenkundig Angst vor Kritik“, sagt LAbg. Klemens Resch, FPÖ-Wien-Sprecher für Wiener Stadtwerke.

Die Veranstaltungsreihe „Öffi-Insights“, ursprünglich für Dienstag, 9. September 2025, 16:00–19:00 Uhr im Infocenter U2xU5 (U-Bahn-Station Volkstheater) angekündigt, wurde heute kurzfristig auf Montag, 26. Jänner 2026, 16:30–19:00 Uhr verschoben. „Wer eine bereits seit Wochen angekündigte Veranstaltung nur acht Tage vor Beginn absagt und den Ersatztermin erst Ende Jänner ansetzt, hat offenkundig Angst vor durchaus berechtigten kritischen Fragen und versucht sich auf eine besonders durchsichtige und peinliche Weise zu verstecken“, so Resch.