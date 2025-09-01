FPÖ – Hafenecker: „Abkassiererei ist die treibende Kraft der SPÖ in Wien – und auch der ‚Verlierer-Ampel‘ im Bund!“

Wien (OTS) -

„Abkassiererei ist die einzige treibende Kraft der Einheitsparteien in der Verkehrspolitik – sowohl in der Stadt Wien als auch in der ‚Verlierer-Ampel‘ im Bund!“, so kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA die angekündigte massive Verteuerung der öffentlichen Verkehrsmittel und des Parkens in Wien durch die rot-pinke Stadtregierung. „Während die Wiener SPÖ alle Öffi-Nutzer und Pendler abzockt, schiebt die teuerste Bundesregierung aller Zeiten den so wichtigen Lobautunnel auf die lange Bank und schaut eiskalt tatenlos zu, wie die Autofahrer an den Zapfsäulen angesichts der unter anderem durch die CO2-Sinnlos-Steuer künstlich angeheizten Spritpreise finanziell ausbluten. Dazu kommt noch die geplante Erhöhung der LKW-Maut, die gemeinsam mit der CO2-Steuer die allgemeine Teuerung noch weiter befeuern wird. Mobilität ist ein Grundbedürfnis, kein Luxus, und muss daher in jeder Hinsicht leistbar sein!“, so Hafenecker weiter, der freiheitliche Forderungen nach Maßnahmen für ein Ende des „Spritpreiswahnsinns“ erneuerte, etwa durch Entlastungen bei der Mehrwert- sowie Mineralölsteuer und die ersatzlose Abschaffung der CO2-Steuer.

Der „ökomarxistische Ungeist der Anti-Autofahrer-Ministerin Gewessler“ müsse endlich aus der gesamten Verkehrs- und Mobilitätspolitik verschwinden, die „Verlierer-Ampel“ würde diesen jedoch weiterleben: „Dazu greifen sie Autofahrern, Öffi-Nutzern und Pendlern ohne jeden Genierer tief in die Taschen. Verkehrsteilnehmer, ganz egal ob im Individualverkehr oder öffentlichen Verkehr, als ‚Melkkühe‘ zu betrachten, ist ein katastrophaler politischer Zugang, der weit über den Mobilitätsbereich hinaus größten Schaden anrichtet!“