  • 01.09.2025, 14:53:03
  • /
  • OTS0145

„ZIB Talk“ mit Alexandra Maritza Wachter zu „Teuerung, Jobs, Defizit – Auftakt für einen heißen Polit-Herbst“

Am 2. September um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Anhaltend hohe Inflation und schwache Konjunktur setzen die Regierung unter Druck. Bei einer Regierungsklausur versucht die Koalition nun gegenzusteuern. Auf der Agenda stehen Maßnahmen gegen die Teuerung sowie neue Impulse für die Wirtschaft. Doch der Regierung fehlt der finanzielle Spielraum. Braucht es gar noch mehr Einsparungen oder höhere Steuern, um ein weiterwachsendes Budgetdefizit zu verhindern? Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie es gelingen soll, die wieder steigende Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Darüber diskutieren am Dienstag, dem 2. September 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter:

Kurt Egger
Wirtschaftsbund-Generalsekretär, stv. Klubobmann ÖVP

Sigrid Maurer
Stv. Klubobfrau Die Grünen

Petra Stuiber
Stv. Chefredakteurin, „Der Standard“

Jakob Zirm
Ressortleiter Wirtschaft, „Die Presse“

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright