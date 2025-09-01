„ZIB Talk“ mit Alexandra Maritza Wachter zu „Teuerung, Jobs, Defizit – Auftakt für einen heißen Polit-Herbst“

Wien (OTS) -

Anhaltend hohe Inflation und schwache Konjunktur setzen die Regierung unter Druck. Bei einer Regierungsklausur versucht die Koalition nun gegenzusteuern. Auf der Agenda stehen Maßnahmen gegen die Teuerung sowie neue Impulse für die Wirtschaft. Doch der Regierung fehlt der finanzielle Spielraum. Braucht es gar noch mehr Einsparungen oder höhere Steuern, um ein weiterwachsendes Budgetdefizit zu verhindern? Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie es gelingen soll, die wieder steigende Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Darüber diskutieren am Dienstag, dem 2. September 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter:

Kurt Egger

Wirtschaftsbund-Generalsekretär, stv. Klubobmann ÖVP

Sigrid Maurer

Stv. Klubobfrau Die Grünen

Petra Stuiber

Stv. Chefredakteurin, „Der Standard“

Jakob Zirm

Ressortleiter Wirtschaft, „Die Presse“