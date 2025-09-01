SLASH Filmfestival 2025: Das Gesamtprogramm

Wien (OTS) -

SLASH, das zweitgrößte Genre-Filmfestival im deutschsprachigen Raum, feiert heuer Sweet Sixteen und lädt von 18. Bis 28. September ins Filmcasino, Metro Kinokulturhaus und Gartenbaukino in Wien. Das Publikum darf sich auf die eindrücklichsten, schrägsten und dunkelsten Kapriolen des aktuellen Fantastischen Kinos freuen, dazu gesellen sich Wiederentdeckungen und obskure Juwelen der Filmgeschichte.

Das Gesamtprogramm wurde heute veröffentlicht, der Ticketverkauf startet am 5. September (17 Uhr).

Festivaleröffnung mit Andreas Prochaskas WELCOME HOME BABY

Durch IN 3 TAGEN BIST DU TOT Teil 1 und 2 sowie DAS FINSTERE TAL längst als Kultregisseur des düsteren Austro-Films profiliert, liefert Prochaska mit seiner neuen Arbeit einen atmosphärischen Psychothriller und schickt Hauptdarstellerin Julia Franz Richter auf einen alptraumhaften Seelentrip. Die Österreichpremiere wird in Anwesenheit von Cast und Crew zur feierlichen Festivaleröffnung am 18. September im Gartenbaukino präsentiert.

Welt-, Europa- und internationale Premieren

Unter den rund 40 aktuellen Langspielfilmen und zahlreichen Kurzfilmen, die fast ausschließlich erstmalig in Österreich zu sehen sein werden, befinden sich mehrere Welt- und internationale Premieren.

Der japanische Regisseur Kenichi Ugana wird persönlich die Weltpremiere seiner Serienmörder-Groteske INCOMPLETE CHAIRS präsentieren. Ebenfalls zu Gast in Wien ist das thailändische Regie-Duo Chalit Krileadmongkon und PakphumWongjinda für die Weltpremiere ihres Hundertfüßler-Albtraums OMUKADE. Erstmals in Europa zu sehen ist Simon Glassmans Wettbewerbstitel BUFFET INFINITY, ein bitterbös-fantastischer Ritt in den Abgrund mit Witz und analogem Charme. Produzent Michael Peterson wird den Film persönlich bei SLASH präsentieren. Im Rahmen des Events Nacht der 1000 Messer zu sehen ist die Europapremiere des Splatter-Comedy-Sequels DEATHGASM II: GOREMAGEDDON von Jason Howden. Rod Blackhursts herrlich grindiges THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE-Derivat DOLLY wird ebenfalls im Rahmen der traditionellen Kinonacht seine internationale Premiere feiern.

Das Rennen um die Goldene Urne

2025 rittern acht Filme um den Hauptpreis des Festivals, die Goldene Urne (Award + 1000Ꞓ Preisgeld powered by Bestattung Himmelblau). Über den Gewinnerfilm entscheiden der kanadische Kritiker und Journalist Ben Croll, die österreichische Choreographin, Performance-Künstlerin und Regisseurin Florentina Holzinger und der ebenfalls aus Österreich stammende Filmemacher und Künstler NorbertPfaffenbichler. Die Preisverleihung findet am 27. September im Filmcasino statt.

An Evening with Ben Wheatley & Andy Starke

Am 26. September ist der britische Ausnahmekönner Ben Wheatley gemeinsam mit seinem Mitstreiter und Produzenten Andy Starke bei SLASH zu Gast. Beim Event „An Evening with Ben Wheatley & Andy Starke“ werden neben einem ausführlichen Talk die Österreichpremiere ihrer aktuellen Arbeit BULK sowie Wheatleys sensationelles Frühwerk KILL LIST im Metro Kino präsentiert.

3D-Retrospektive und Unearthed-Programmschiene

Zur 16. Ausgabe sprengt das SLASH die Leinwand und beschert mit der Retrospektive Hostile Dimensions - 3D im Genre-Kino multidimensionale Schrecken. Die Retrospektive präsentiert eine illustre Auswahl an Klassikern, Raritäten und cineastischen Ausuferungen, darunter etwa CREATURE FROM THE BLACK LAGOON, FLESH FOR FRANKENSTEIN und FRIDAY THE 13TH – PART III. In der Sektion Unearthed begibt sich das SLASH auf (Wieder-)Entdeckungsreise und präsentiert frisch restaurierte Klassiker sowie Jubiläumsfilme, darunter Rachel Talalays TANK GIRL, George A. Romeros DAY OF THE DEAD oder Boris Szulzingers THE LONELY KILLERS.

Special Events: Filmkonzert, Hundekino, Talks & mehr

Neben dem Abend mit Ben Wheatley und Andy Starke sowie der bereits erwähnten traditionellen Nacht der 1000 Messer runden zahlreiche Special Events das Festivalprogramm ab: Mit Unterstützung internationaler Filmemacher:innen erweiterte das belgische Musik-Duo Pornographie Exclusive bei ONE-WAY TICKET TO THE OTHER SIDE sein Debütalbum zum Kino-Konzerterlebnis. Ben Leonbergs filmisches Leckerli GOOD BOY wird neben einem regulären Screening im Filmcasino als Hundevorstellung im Admiralkino gezeigt. Der legendäre Talk Nackt & Mutiert mit Jörg Buttgereit und Christian Fuchs schlägt ebenfalls bei SLASH auf und beschäftigt sich diesmal im Besonderen mit Begegnungen mit der dritten Dimension. Das Kurzfilmprogramm MY FIRST SLASH geht in die nächste Runde und richtet sich an kleine Besucher:innen ab 8 Jahren.

16. SLASH FILMFESTIVAL

Datum: 18.09.2025 - 28.09.2025

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Gartenbaukino, Filmcasino, Metro Kinokulturhaus

URL: https://slashfilmfestival.com/