TÜV Rheinland Consulting & CLIMADA Technologies: Neue Partnerschaft für belastbare Klimarisikoanalysen und den Aufbau strategischer Klimar

Bündelung der Kompetenzen für präzise Klimarisikoanalysen

Quantifizierung und Steuerung von Klimarisiken im Fokus

Der Klimawandel stellt Organisationen vor komplexe und oftmals schwer kalkulierbare Risiken. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen an die Nachweisbarkeit von Klimarisiken kontinuierlich. TÜV Rheinland Consulting (TRC) und CLIMADA Technologies bündeln ihre Kompetenzen, um Unternehmen, Behörden und Finanzinstitutionen eine fundierte, auditierbare und zukunftsorientierte Entscheidungsgrundlage für das Management klimabedingter Risiken und Chancen zu bieten.

Ganzheitlicher Ansatz für Klimarisikoanalysen

Im Zentrum der Partnerschaft stehen qualifizierte Klimarisikoanalysen, die physische und transitorische Risiken ganzheitlich betrachten. TRC bringt dabei langjährige Expertise im Bereich Regulatorik und Risikomanagement ein, während CLIMADA Technologies mit einer wissenschaftlich validierten Open-Source-Plattform robuste, transparente und vergleichbare Modelle liefert. Das gemeinsame Angebot unterstützt Organisationen dabei, Klimarisiken nicht nur zu identifizieren und zu quantifizieren, sondern gezielt zu steuern und mit Blick auf Compliance-Anforderungen sicher zu dokumentieren.

"Unsere Kunden erwarten mehr als Daten und Modelle, sie erwarten Orientierung, Verlässlichkeit und Beratung mit Weitblick," sagt Lena Engel, Director Sustainability bei TÜV Rheinland Consulting. "Mit CLIMADA Technologies als technologischen Lösungsanbieter schaffen wir belastbare Entscheidungsgrundlagen, damit Unternehmen und Institutionen ihre Resilienz gegenüber Klimarisiken strategisch und nachvollziehbar stärken können." Sebastian Glink, Geschäftsführer CLIMADA Technologies, ergänzt: "In der Partnerschaft mit TÜV Rheinland verbinden wir wissenschaftliche Exzellenz mit regulatorischer Expertise. Gemeinsam schaffen wir transparente, robuste und auditierbare Lösungen zur Bewertung und Steuerung von Klimarisiken - mit dem Ziel, neue Marktstandards zu setzen und die Transformation hin zu einer klimaresilienten Wirtschaft aktiv mitzugestalten."

Mehr als nur Erfüllung von Regulatorik: Klimarisikoanalysen als Grundlage für Investitionsentscheidungen

Durch die Partnerschaft von TRC und CLIMADA Technologies erhalten Organisationen Lösungen zur praktischen Umsetzbarkeit klimafreundlichen Handelns. Das ermöglicht nicht nur die Erfüllung von Anforderungen wie der EU-Taxonomie oder der CSRD, sondern auch die Identifikation von finanziellen und geschäftsmodellbezogenen Risiken und Chancen. Gleichzeitig liefern sie die Grundlage für nachhaltige Investitionsentscheidungen - über Branchen- und Ländergrenzen hinweg.

Zielgruppe Wirtschaft, Politik und Finanzwesen

Das Angebot richtet sich an Organisationen, die ihre Resilienz gegenüber klimabedingten Risiken nicht dem Zufall überlassen wollen, oder können. Von der Industrie über den Finanzsektor bis hin zu politischen Institutionen profitieren Akteure von transparenten, standardisierten und zugleich individuell anpassbaren Risikoanalysen, die Handlungsfähigkeit sichern und Zukunftssicherheit stärken.

