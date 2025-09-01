35. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz sehr erfolgreich zu Ende

Wien (OTS) -

Seit Sonntagabend, 31. August, ist das 35. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz Geschichte. 65 Tage lang konnten Wiener*innen und Gäste aus aller Welt das einzigartige Ambiente am Rathausplatz genießen – bei freiem Eintritt, mit der Küche von 28 ausgezeichneten Gastronom*innen, einem täglich wechselnden Musikfilmprogramm auf der großen Leinwand und zahlreichen Side-Events von Partner*innen wie Aperol, Radio Energy oder dem Kultursommer Wien.

Bilanz: 915.000 Besucher*innen an 65 Tagen

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Wie anonymisierte Erhebungen zweier Mobilfunkunternehmen zeigt, haben rund 915.000 Besucher*innen das Film Festival in den vergangenen neun Wochen besucht. Sie machen die Saison 2025 zu einer der erfolgreichsten seit der Gründung des Festivals im Jahr 1991.

Besonders bemerkenswert: Trotz eines ungewöhnlich regenreichen Julis wurde das neu entwickelte Raumkonzept mit Begeisterung angenommen. Die innovative Veranstaltungsarchitektur sorgte dafür, dass Gäste auch bei wechselhaften Wetterbedingungen ausreichend Platz fanden und entspannte Stunden im Herzen der Stadt verbringen konnten.

Ludwig: Film Festival „wohl schönstes Wohnzimmer der Wienerinnen und Wiener“

„Das Film Festival ist seit 35 Jahren eine Veranstaltung von enormer Bedeutung für unsere Stadt. Hunderttausende Wiener*innen und Gäste aus aller Welt verbringen hier jeden Sommer unbeschwerte Stunden im Herzen Wiens. 2025 hat sich das Festival in eindrucksvoller Weise neu erfunden: Mit einer innovativen Veranstaltungsarchitektur und einem Programm, das so vielfältig und hochwertig wie nie zuvor ist, hat es seine Rolle als wohl schönstes Wohnzimmer der Wienerinnen und Wiener eindrucksvoll bestätigt“ , zeigte sich Bürgermeister Michael Ludwig zufrieden.

Termin steht: Film Festival 2026 von 4. Juli bis 6. September am Rathausplatz

Wer heuer nicht ausreichend oder gar keine Gelegenheit für einen Besuch beim Film Festival hatte, kann sich auf die kommende Ausgabe freuen:

Die 36. Saison findet von 4. Juli bis 6. September 2026 statt – in exakt 307 Tagen heißt es also wieder: Vorhang auf für Kultur und Kulinarik im wohl schönsten Wohnzimmer Wiens.

Umbau am Rathausplatz: TRAM-WM und Wienliebe Festival stehen in den Startlöchern

Während das Film Festival zu Ende geht, hält das Vergnügen auf dem Rathausplatz an: Schon am 13. September findet hier die TRAM-WM der Wiener Linien statt und von 18. bis 21. September lädt das Wienliebe Festival zu vier Tagen voller Kulinarik, Kultur und Kunsthandwerk ein. Die bemerkenswerte Veranstaltungsarchitektur des Film Festivals bleibt den Besucher*innen bei beiden Events erhalten.