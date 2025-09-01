KORREKTUR zu OTS0126: FPÖ - AVISO: Medieneinladung zum „35.Ordentlichen Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs"

Wien (OTS) -

Der „35. Ordentliche Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs" findet am Samstag, den 27. September 2025, ab 10:00 Uhr, im „Messezentrum Salzburg – Halle 1“ (Am Messeplatz 1, 5020 Salzburg) statt.

Medienvertreter, die davon berichten wollen, müssen sich zwingend akkreditieren. Für die Akkreditierung ist ein Mail an die Adresse akkreditierung@fpoe.at bis Mittwoch, den 24. September 2025, um 14:00 Uhr, erforderlich. Nachträgliche Akkreditierungsansuchen können aus organisatorischen Gründen nicht mehr entgegengenommen werden.

Ein Hinweis für Kamerateams: FPÖ-TV bietet vor Ort einen Full-HD-Stream der Veranstaltung an. Bitte beachten Sie, dass das Kamerapodium rund 30 Meter von der Bühne entfernt ist.

Die Tagesordnung: