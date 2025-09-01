- 01.09.2025, 14:00:33
KORREKTUR zu OTS0126: FPÖ - AVISO: Medieneinladung zum „35.Ordentlichen Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs"
Akkreditierung zwingend erforderlich +++ Die Frist dafür endet am 24. September 2025
Im ersten Absatz muss es "27. September 2025" (und nicht "27. Juni 2025") lauten.
Der „35. Ordentliche Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs" findet am Samstag, den 27. September 2025, ab 10:00 Uhr, im „Messezentrum Salzburg – Halle 1“ (Am Messeplatz 1, 5020 Salzburg) statt.
Medienvertreter, die davon berichten wollen, müssen sich zwingend akkreditieren. Für die Akkreditierung ist ein Mail an die Adresse akkreditierung@fpoe.at bis Mittwoch, den 24. September 2025, um 14:00 Uhr, erforderlich. Nachträgliche Akkreditierungsansuchen können aus organisatorischen Gründen nicht mehr entgegengenommen werden.
Ein Hinweis für Kamerateams: FPÖ-TV bietet vor Ort einen Full-HD-Stream der Veranstaltung an. Bitte beachten Sie, dass das Kamerapodium rund 30 Meter von der Bühne entfernt ist.
Die Tagesordnung:
Eröffnung des 35. Ordentlichen Bundesparteitages durch Bundesparteiobmann KO NAbg. Herbert Kickl
Begrüßung durch LH-Stellvertreterin Landesparteiobfrau Marlene Svazek
Totengedenken
Genehmigung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Bundesparteitages
Einsetzen einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählungskommission und zweier Protokollbeglaubiger
Bericht des Bundesparteiobmannes KO NAbg. Herbert Kickl
Bericht des Bundesfinanzreferenten NAbg. MMag. DDr. Hubert Fuchs
Bericht der Rechnungsprüfer
Aussprache über die Berichte
Wahlen
der/des Bundesparteiobfrau/-mannes
der Stellvertreter
des Bürgeranwaltes und seines Stellvertreters
weiterer Mitglieder des Bundesparteivorstandes
der Mitglieder der Bundesparteileitung
der Rechnungsprüfer und ihrer Ersatzleute
der Mitglieder des Bundesparteigerichtes
Rede der/des neugewählten Bundesparteiobfrau/-mannes
Leitantrag
Änderung der Bundessatzungen
Anträge
Schlussworte
Bundeshymne
Rückfragen & Kontakt
Freiheitliche Partei Österreichs
Telefon: +43 1 512 35 35 0
