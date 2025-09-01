- 01.09.2025, 13:55:33
- /
- OTS0134
***ABSAGE*** Pressekonferenz „Schulärztemangel in Wien“
Die für morgen, 2. September 2025, 09:30 Uhr, angekündigte Pressekonferenz zur schulärztlichen Versorgung in Wien muss bedauerlicherweise aufgrund einer Terminkollision verschoben werden.
Ein neuer Termin wird ehestmöglich bekanntgegeben.
Rückfragen & Kontakt
Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Denise Daum
Telefon: +43 664 8238103
E-Mail: daum@aekwien.at
Website: https://www.aekwien.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAW