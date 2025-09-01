  • 01.09.2025, 13:55:32
  • /
  • OTS0133

Hammer zu Öffi-Ticket-Erhöhung: „Das ist ein trauriger Tag für den Klimaschutz und für soziale Gerechtigkeit“

Grüne: Regierung berät gegen Teuerung – Wien schnalzt Öffi-Ticket um 100 Euro hoch und verschärft Inflation

Wien (OTS) - 

„Das ist ein trauriger Tag für den Klimaschutz und für soziale Gerechtigkeit“, meint Lukas Hammer, Verkehrssprecher der Grünen, und weiter: „Statt klimafreundliches Verhalten weiter zu fördern, wird es nun bestraft. Die Öffi-Preiserhöhung ist Ausdruck einer falschen Prioritätensetzung, die sich auch auf Bundesebene beobachten lässt: Für teure Autostraßen ist immer genug Geld da – Budgetlöcher werden hingegen mit Kürzungen im Klimaschutz und mit der Verteuerung von Öffi-Tickets gestopft. In Wien zahlt man ab jetzt 467 Euro für ein Jahr Öffi-Fahren und 165 Euro für ein Jahr Parken. Finde den Fehler!“

„Während die Bundesregierung morgen in ihrer Klausur über Maßnahmen gegen die Teuerung beraten will, schnalzt die Stadt Wien die Öffi Preise um mehr als 100 Euro in die Höhe und treibt die Inflation weiter an“, erläutert Hammer.

Das Wiener 365-Euro-Ticket war ein von den Grünen erkämpfter und weltweit bewunderter Meilenstein sozial-ökologischer Politik. „Es war so erfolgreich, dass heute in Wien mehr Menschen eine Jahreskarte für die Öffis besitzen als ein Auto – ein Beweis dafür, dass leistbare Mobilität wirkt. Doch mit der geplanten Erhöhung auf 467 Euro im Jahr, also einem Plus von 102 Euro, wird dieser Erfolgsweg verlassen. Die Preiserhöhung trifft ausgerechnet jene, die täglich auf ein günstiges Öffi-Ticket angewiesen sind – eine Hiobsbotschaft für hunderttausende Wiener:innen. Und sie zeigt: Das Ticket auch in schwierigen Zeiten leistbar zu halten war immer eine politische Entscheidung – bis heute“, hält Hammer fest.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright