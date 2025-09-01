AVISO: Greenpeace-Aktion - “Unsere Zukunft schmilzt”

Wien (OTS) -

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace macht am Freitag , den 05. September, mit einer spektakulären Aktion auf die Untätigkeit der österreichischen Bundesregierung im Klimaschutz aufmerksam: Eiskünstler werden mit Hilfe von Kettensägen eine sieben Meter lange Eisskulptur mit dem Schriftzug „Zukunft“ am Wiener Stephansplatz entstehen lassen.

Ab 11:00 ruft auch Fridays for Future zum Klimastreik, ebenfalls am Stephansplatz, auf.

“Unsere Zukunft schmilzt”

Datum: Freitag, 05. September 2025

Uhrzeit: Voraussichtlich ab 10:45 Uhr wird die Eisskulptur fertig geschnitzt sein

Ort: Stephansplatz, direkt vor dem Stephansdom (Stock-im-Eisen-Platz)

Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich

Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich



Die Skulptur steht sinnbildlich für die schmelzende Zukunft kommender Generationen – und für den politischen Stillstand beim Klimaschutz. Greenpeace fordert ein starkes, verbindliches Klimagesetz mit klaren Sektorzielen, festgeschriebener Klimaneutralität

Österreichs bis 2040 und einem Ausstiegsdatum aus Öl und Gas.

