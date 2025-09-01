- 01.09.2025, 13:25:34
AVISO: Greenpeace-Aktion - “Unsere Zukunft schmilzt”
Umweltschutzorganisation protestiert mit Eisskulptur am Stephansplatz gegen die Untätigkeit der Regierung beim Klimaschutz – Starkes Klimagesetz mit Klimaneutralität 2040 gefordert
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace macht am Freitag , den 05. September, mit einer spektakulären Aktion auf die Untätigkeit der österreichischen Bundesregierung im Klimaschutz aufmerksam: Eiskünstler werden mit Hilfe von Kettensägen eine sieben Meter lange Eisskulptur mit dem Schriftzug „Zukunft“ am Wiener Stephansplatz entstehen lassen.
Ab 11:00 ruft auch Fridays for Future zum Klimastreik, ebenfalls am Stephansplatz, auf.
Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich zum Foto- und Videotermin ein:
“Unsere Zukunft schmilzt”
Datum: Freitag, 05. September 2025
Uhrzeit: Voraussichtlich ab 10:45 Uhr wird die Eisskulptur fertig geschnitzt sein
Ort: Stephansplatz, direkt vor dem Stephansdom (Stock-im-Eisen-Platz)
Für Interviews steht Ihnen vor Ort bis 12:00 Uhr zur Verfügung:
- Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace Österreich
Die Skulptur steht sinnbildlich für die schmelzende Zukunft kommender Generationen – und für den politischen Stillstand beim Klimaschutz. Greenpeace fordert ein starkes, verbindliches Klimagesetz mit klaren Sektorzielen, festgeschriebener Klimaneutralität
Österreichs bis 2040 und einem Ausstiegsdatum aus Öl und Gas.
Um Anmeldung per Mail an emanuel.salvarani@greenpeace.org wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Emanuel Salvarani
Pressesprecher
Greenpeace in Österreich
Telefon: +43 (0) 664 8817 2251
E-Mail: emanuel.salvarani@greenpeace.org
