Deutsch (SPÖ): „Das Qualitätssicherungspaket ist ein sozial gerechter Schritt für ein starkes und lebenswertes Wien“

Wien (OTS) -

„Wir in Wien wissen: Lebensqualität kommt nicht von selbst, sie muss tagtäglich gesichert und weiterentwickelt werden. Das jetzt vorgestellte Qualitätssicherungspaket der rot-pinken Stadtregierung ist ein verantwortungsvoller und notwendiger Schritt, um Wien auch in Zukunft stark, sozial und lebenswert zu halten“, betont Christian Deutsch, Vorsitzender des Finanzausschusses im Wiener Gemeinderat und Landtag.

Deutsch hebt hervor, dass die Anpassungen bei Parkgebühren, Ortstaxe und Öffi-Tickets sozial verträglich gestaltet sind und gleichzeitig zentrale Investitionen absichern: „Ob Öffis, Bildung, Infrastruktur oder Klimaschutz – all das kostet Geld. Mit diesem Paket sorgen wir dafür, dass die Finanzierung fair verteilt wird und die hohe Qualität der Leistungen für alle Wiener*innen erhalten bleibt.“

Gerade im internationalen Vergleich zeige sich, dass Wien seinen Bewohner*innen und Gästen weiterhin Top-Qualität zu leistbaren Preisen bietet. „Ein Jahresticket um 1,26 Euro pro Tag, eine faire Parkraumbewirtschaftung und eine nachhaltige Tourismusfinanzierung – das sind Investitionen in die Zukunft unserer Stadt. Damit sichern wir Arbeitsplätze, stärken den Wirtschaftsstandort und schaffen zugleich mehr Lebensqualität für die Wiener*innen im Alltag“, so Deutsch.

Besonders wichtig sei für den Vorsitzenden des Finanzausschusses die klare sozialdemokratische Linie: „Wir lassen niemanden zurück. Mit neuen ermäßigten Jahreskarten für Senior*innen, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen wird gezielt dort unterstützt, wo es am meisten gebraucht wird. Das ist sozial treffsicher, das ist solidarisch, das ist unser Wien.“

Deutsch abschließend: „Wir in Wien setzen auf eine gerechte Politik der Solidarität. Mit dem Qualitätssicherungspaket schaffen wir Verlässlichkeit in unsicheren Zeiten, halten die Stadt finanziell stabil und investieren gleichzeitig in das, was Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt macht: ein starkes Miteinander, soziale Sicherheit und ein zukunftsweisendes Angebot für alle.“ (Schluss) sh