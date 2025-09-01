Abschlussfeier an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach

St. Pölten (OTS) -

Ende August fand die gemeinsame Abschlussfeier für die Absolventinnen und Absolventen der zweijährigen Ausbildung Pflegefachassistenz (PFA) sowie der einjährigen Ausbildung Pflegeassistenz (PA) an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach statt. Die feierliche Übergabe der Zeugnisse durch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister fand mit zahlreichen Ehrengästen im Mehrzwecksaal des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf statt.

„Ich gratuliere allen Absolventinnen und Absolventen und wünsche ihnen viel Erfolg und viel Freude auf ihrem beruflichen Weg“, so Teschl-Hofmeister. Weiters gratulierten der Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur Bernhard Kadlec und der Interimistische Direktor der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Wilhelm Schild.

Insgesamt nahmen 28 Absolventinnen und vier Absolventen im Rahmen dieser Feier ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Elf Damen und sieben Herren durften sich über ihre Zeugnisse über den Abschluss der Ausbildung zur Pflegefachassistenz freuen. Sechs hatten mit ausgezeichnetem Erfolg und acht mit gutem Erfolg abgeschlossen. Zehn Absolventinnen übernahmen die Urkunden über den Abschluss der Pflegeassistenz-Ausbildung - hier gab es fünf ausgezeichnete und zwei gute Erfolge zu verzeichnen.

Die nächsten Ausbildungen zur Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz starten im März 2026, eine Anmeldung ist schon möglich. Der nächste Lehrgang für die Medizinischen Assistenzberufe (Basismodul, Operations- und Gipsassistent) in Mistelbach startet im April 2026. Auch für diesen Lehrgang ist die Anmeldung bereits möglich. Der nächste dreijährige Lehrgang zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) startet im Oktober 2026.

Die nächsten Infoabende:

11.9.2025 an der Schule für GuKPS und am 9.10.2025 online, jeweils 19 Uhr bis 20 Uhr 30 Uhr für PA, PFA, OTA und MAB

Die Absolventinnen und Absolventen (in alphabetischer Reihenfolge)

Pflegefachassistenz: Sabine Biehatsch, Christian Böhm, Natascha Dohnal, Sebastian Franz, Marco Göstel, Ingrid Graf, Rene Hager, Marietta Hofbauer, Tanja Kaider, Nicol Kainz, Laura Kis, Tamara Michels, Nicole Neubauer, Katharina Schieh, Lukas Christian Sitz, Stefan Türke, Kateryna Wutsch und Aleksandar Zivkovic.

Pflegeassistenz: Kinga Beke, Tanja Fischer, Simone Graf-Hofer, Isabella Harwanegg-Tragler, Sophie Pfabigan, Hannah Rieder, Lena Rieder, Danica Schiller, Jennifer Wannerer-Hau und Jasmin Weber.

Weitere Informationen bei Barbara Huber, Landesklinikum Mistelbach – Gänserndorf, Tel.: +43 (0) 2572 9004-12050, 0676/858 403 2050, barbara.huber@mistelbach.lknoe.at