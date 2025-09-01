- 01.09.2025, 13:13:34
FPÖ - AVISO: Medieneinladung zum „35.Ordentlichen Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs"
Akkreditierung zwingend erforderlich +++ Die Frist dafür endet am 24. September 2025
Der „35. Ordentliche Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs" findet am Samstag, den 27. Juni 2025, ab 10:00 Uhr, im „Messezentrum Salzburg – Halle 1“ (Am Messeplatz 1, 5020 Salzburg) statt.
Medienvertreter, die davon berichten wollen, müssen sich zwingend akkreditieren. Für die Akkreditierung ist ein Mail an die Adresse akkreditierung@fpoe.at bis Mittwoch, den 24. September 2025, um 14:00 Uhr, erforderlich. Nachträgliche Akkreditierungsansuchen können aus organisatorischen Gründen nicht mehr entgegengenommen werden.
Ein Hinweis für Kamerateams: FPÖ-TV bietet vor Ort einen Full-HD-Stream der Veranstaltung an. Bitte beachten Sie, dass das Kamerapodium rund 30 Meter von der Bühne entfernt ist.
Die Tagesordnung:
Eröffnung des 35. Ordentlichen Bundesparteitages durch Bundesparteiobmann KO NAbg. Herbert Kickl
Begrüßung durch LH-Stellvertreterin Landesparteiobfrau Marlene Svazek
Totengedenken
Genehmigung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Bundesparteitages
Einsetzen einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählungskommission und zweier Protokollbeglaubiger
Bericht des Bundesparteiobmannes KO NAbg. Herbert Kickl
Bericht des Bundesfinanzreferenten NAbg. MMag. DDr. Hubert Fuchs
Bericht der Rechnungsprüfer
Aussprache über die Berichte
Wahlen
der/des Bundesparteiobfrau/-mannes
der Stellvertreter
des Bürgeranwaltes und seines Stellvertreters
weiterer Mitglieder des Bundesparteivorstandes
der Mitglieder der Bundesparteileitung
der Rechnungsprüfer und ihrer Ersatzleute
der Mitglieder des Bundesparteigerichtes
Rede der/des neugewählten Bundesparteiobfrau/-mannes
Leitantrag
Änderung der Bundessatzungen
Anträge
Schlussworte
Bundeshymne
