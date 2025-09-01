  • 01.09.2025, 13:13:34
FPÖ - AVISO: Medieneinladung zum „35.Ordentlichen Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs"

Akkreditierung zwingend erforderlich +++ Die Frist dafür endet am 24. September 2025

Wien (OTS) - 

Der „35. Ordentliche Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs" findet am Samstag, den 27. Juni 2025, ab 10:00 Uhr, im „Messezentrum Salzburg – Halle 1“ (Am Messeplatz 1, 5020 Salzburg) statt.

Medienvertreter, die davon berichten wollen, müssen sich zwingend akkreditieren. Für die Akkreditierung ist ein Mail an die Adresse akkreditierung@fpoe.at bis Mittwoch, den 24. September 2025, um 14:00 Uhr, erforderlich. Nachträgliche Akkreditierungsansuchen können aus organisatorischen Gründen nicht mehr entgegengenommen werden.

Ein Hinweis für Kamerateams: FPÖ-TV bietet vor Ort einen Full-HD-Stream der Veranstaltung an. Bitte beachten Sie, dass das Kamerapodium rund 30 Meter von der Bühne entfernt ist.

Die Tagesordnung:

  1. Eröffnung des 35. Ordentlichen Bundesparteitages durch Bundesparteiobmann KO NAbg. Herbert Kickl

  2. Begrüßung durch LH-Stellvertreterin Landesparteiobfrau Marlene Svazek

  3. Totengedenken

  4. Genehmigung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Bundesparteitages

  5. Einsetzen einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählungskommission und zweier Protokollbeglaubiger

  6. Bericht des Bundesparteiobmannes KO NAbg. Herbert Kickl

  7. Bericht des Bundesfinanzreferenten NAbg. MMag. DDr. Hubert Fuchs

  8. Bericht der Rechnungsprüfer

  9. Aussprache über die Berichte

  10. Wahlen

    • der/des Bundesparteiobfrau/-mannes

    • der Stellvertreter

    • des Bürgeranwaltes und seines Stellvertreters

    • weiterer Mitglieder des Bundesparteivorstandes

    • der Mitglieder der Bundesparteileitung

    • der Rechnungsprüfer und ihrer Ersatzleute

    • der Mitglieder des Bundesparteigerichtes

  11. Rede der/des neugewählten Bundesparteiobfrau/-mannes

  12. Leitantrag

  13. Änderung der Bundessatzungen

  14. Anträge

  15. Schlussworte

  16. Bundeshymne

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Partei Österreichs
Telefon: +43 1 512 35 35 0

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFP

