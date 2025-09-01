Figl/Zierfuß: Allen 253.000 Wiener Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Schulstart

Wien (OTS) -

„In den Klassenzimmern von heute wird die Zukunft von morgen gestaltet. Wir wünschen deshalb allen 253.000 Wiener Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr sowie allen Pädagoginnen und Pädagogen viel Kraft und Ausdauer für ihre so wichtige Arbeit mit Wiens Kindern und Jugendlichen“, so der gf. Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl, sowie Klubobmann und Bildungssprecher Harald Zierfuß zum Schulstart in Wien.

„Lehrerinnen und Lehrer vermitteln nicht nur Wissen, sondern haben mit ihrer wertvollen Arbeit den größten und wichtigsten Einfluss auf die Zukunft unserer Stadt. Sie prägen die Werte unserer Kinder und Jugendlichen, stärken ihre Talente und geben Orientierung in einer Zeit, die von Unsicherheit und Veränderung geprägt ist. Sie haben es in der Hand, ganze Bildungskarrieren nachhaltig zu beeinflussen. Auch deshalb haben sie die größtmögliche Wertschätzung und volle Unterstützung sowohl der politisch Verantwortlichen als auch der Bildungsverwaltung in Wien verdient“, so Figl und Zierfuß.

„Eine professionelle Bildungsverwaltung beginnt jedoch mit einer korrekten Gehaltsberechnung sowie einem Arbeitsvertrag in der Hand – bevor man im Klassenzimmer steht“, so Zierfuß. „Leider sind die Baustellen im Wiener Bildungssystem in den vergangenen fünf Jahren nicht weniger, sondern mehr, nicht kleiner, sondern größer geworden. Wiens Lehrerinnen und Lehrer sind deshalb auch am meisten von allen Bundesländern gefordert. Umso wichtiger ist es, dass die Bildungsverwaltung funktioniert und professionell arbeitet“, so der ÖVP-Bildungssprecher abschließend.