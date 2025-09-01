Aktion „Schulstartklar!“: Gutscheine noch bis 31. Oktober einlösen

Wien (OTS) -

Mit dem Schulstart steigen für viele Familien die Ausgaben deutlich. Besonders armutsgefährdete Haushalte stehen damit vor großen finanziellen Herausforderungen. Um hier zu entlasten, unterstützt das Sozialministerium auch heuer wieder mit der Aktion „Schulstartklar!“.

Sozialministerin Korinna Schumann betont: „Familien mit Mindestsicherung oder Sozialhilfe zum Schulstart zu entlasten, ist uns ein großes Anliegen. Die Aktion sorgt für eine spürbare finanzielle Hilfe und erleichtert Kindern den Start ins neue Schuljahr.“ Die Gutscheine können noch bis 31. Oktober 2025 eingelöst werden. Bereits jetzt wurden rund 81 Prozent erfolgreich aktiviert.

So funktioniert „Schulstartklar!“:

Bezugsberechtigt: Schüler:innen aus Haushalten mit Sozialhilfe oder Mindestsicherung (Stichtag Juni).

Gutscheinwert: 150 Euro für Schulartikel, einlösbar bei LIBRO und PAGRO DISKONT .

Unterstützung: Hilfe beim Download oder Ausgabe eines Papiergutscheins in 45 Abholstellen der Volkshilfe und Partnerorganisationen – noch bis 12. September 2025 .

Einlösefrist: Aktivierung der Gutscheine ist nur bis 31. Oktober 2025 möglich. Danach verfällt das Guthaben.

Seit 2015 unterstützt das Sozialministerium zum Schulstart. Seit 2022 werden Gutscheine für Schulartikel ausgegeben – finanziert vom Sozialministerium und der Europäischen Union.

Sozialministerin Schumann: „Alle Kinder sollen mit den gleichen Chancen ins Schuljahr starten. Mit dieser Aktion setzen wir gezielt dort an, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird.“

Alle Informationen – in acht Sprachen – finden sich unter: schulstart.gv.at