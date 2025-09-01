  • 01.09.2025, 13:00:33
  • /
  • OTS0123

Aktion „Schulstartklar!“: Gutscheine noch bis 31. Oktober einlösen

Sozialministerium wickelt Gutscheinausgabe heuer erstmals digital über die App „Schulstart“ ab – bereits über 80 % eingelöst

Wien (OTS) - 

Mit dem Schulstart steigen für viele Familien die Ausgaben deutlich. Besonders armutsgefährdete Haushalte stehen damit vor großen finanziellen Herausforderungen. Um hier zu entlasten, unterstützt das Sozialministerium auch heuer wieder mit der Aktion „Schulstartklar!“.

Sozialministerin Korinna Schumann betont: „Familien mit Mindestsicherung oder Sozialhilfe zum Schulstart zu entlasten, ist uns ein großes Anliegen. Die Aktion sorgt für eine spürbare finanzielle Hilfe und erleichtert Kindern den Start ins neue Schuljahr.“ Die Gutscheine können noch bis 31. Oktober 2025 eingelöst werden. Bereits jetzt wurden rund 81 Prozent erfolgreich aktiviert.

So funktioniert „Schulstartklar!“:

  • Bezugsberechtigt: Schüler:innen aus Haushalten mit Sozialhilfe oder Mindestsicherung (Stichtag Juni).

  • Gutscheinwert: 150 Euro für Schulartikel, einlösbar bei LIBRO und PAGRO DISKONT.

  • Unterstützung: Hilfe beim Download oder Ausgabe eines Papiergutscheins in 45 Abholstellen der Volkshilfe und Partnerorganisationen – noch bis 12. September 2025.

  • Einlösefrist: Aktivierung der Gutscheine ist nur bis 31. Oktober 2025 möglich. Danach verfällt das Guthaben.

Seit 2015 unterstützt das Sozialministerium zum Schulstart. Seit 2022 werden Gutscheine für Schulartikel ausgegeben – finanziert vom Sozialministerium und der Europäischen Union.

Sozialministerin Schumann: „Alle Kinder sollen mit den gleichen Chancen ins Schuljahr starten. Mit dieser Aktion setzen wir gezielt dort an, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird.“

Alle Informationen – in acht Sprachen – finden sich unter: schulstart.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright