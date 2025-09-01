  • 01.09.2025, 12:29:02
  • /
  • OTS0116

Nach EU-rechtlichem Sonderfall: Breite Allianz für nicht-binäre Geschlechtseinträge

KPÖ, LINKS, Grüne und SPÖ-nahe Organisationen unterstützen offenen Brief

Wien (OTS) - 

Dem ersten nicht-binären österreichischen Pass folgt ein Schulterschluss von Queer- und Trans-Organisationen mit Unterstützung politischer Parteien und nicht-binärer Persönlichkeiten. Wir fordern von Innenminister Gerhard Karner eine Überarbeitung der Handlungsanleitung für Personenstandsfragen, die ein X im österreichischen Pass auch ohne Wohnsitz im EU-Ausland ermöglicht.

Unterstützung von Opposition und Zivilgesellschaft

Nicht-binäre Menschen mit ausschließlich österreichischem Wohnsitz haben (ohne angeborene Variationen der Geschlechtsmerkmale) trotz eines Verfassungsgerichtshofurteils keine Aussicht auf einen Personenstand, der ihrem Geschlecht entspricht. Das ist einer Handlungsanleitung zu verdanken, die auf Herbert Kickl zurückgeht.

Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs: „Menschen [müssen] (nur) jene Geschlechtszuschreibungen durch staatliche Regelung akzeptieren [..], die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen“

Wir fordern Innenminister Gerhard Karner und die ÖVP-SPÖ-Neos Regierung dazu auf, diese Handlungsanleitung so abzuändern, dass nicht-binäre Personen ihren Geschlechtseintrag ebenfalls passend abändern können, zum Beispiel zu „divers“. Während das Regierungsprogramm stärkere Bekämpfung von Hass im Netz und Vorurteilskriminalität verspricht, bleibt legale Diskriminierung durch den Staat bestehen und befeuert diese Gewalt noch.

Unsere Forderung wird von den Grünen Andersrum, der KPÖ, Sozialistischen Jugend, Österreichischen Hochschüler_innenschaft, der queeren Gruppe innerhalb von Amnesty International Österreich sowie von Künstler*innen und Wissenschafter*innen unterstützt: https://venib.at/breite-allianz-fur-nicht-binare-geschlechtseintrage/

Zum Offenen Brief

https://venib.at/breite-allianz-fur-nicht-binare-geschlechtseintrage/

Rückfragen & Kontakt

Venib/Sebastian Elisa
Telefon: +436805020474

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VNB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright