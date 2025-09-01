Erdbeben in Afghanistan: WORLD VISION bittet um Spenden

Kabul/Wien (OTS) -

Nach dem Erdbeben der Stärke 6,0 in Afghanistan laufen die Vorbereitungen für die Katastrophenhilfe an. Das Beben hatte sein Epizentrum nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt Jalalabad. Die Schäden sind erheblich, nach ersten Angaben haben über 800 Menschen ihr Leben verloren. Die Zahl der Opfer dürfte noch steigen. Die internationale Hilfsorganisation World Vision ist seit langem in Afghanistan vor Ort und bereitet die Nothilfe gemeinsam mit Partnern für die Region vor.

Ganze Dörfer in den Distrikten Chawki und Noorgul wurden zerstört. Die Häuser aus Lehm und Holz stürzten ein und begruben die Bewohner unter den Trümmern. Das genaue Ausmaß der Katastrophe ist derzeit noch nicht absehbar. Die betroffene Region ist schwer zu erreichen, da durch das Erdbeben Straßen unpassierbar und auch Muren ausgelöst wurden.

Bereits vor zwei Jahren war das Land von einem schweren Beben betroffen. Damals starben etwa 1.500 Menschen in der Region Herat. World Vision leistet seitdem Nothilfe für die Betroffenen und ist mit langfristigen Programmen seit mehr als 20 Jahren in Afghanistan tätig. Dabei kommen vor allem lokale Mitarbeiter zum Einsatz. Über Partnerorganisationen wird nun auch die Katastrophenhilfe für die vom Beben im Osten des Landes Betroffenen geleistet. Hilfsgüter werden bereitgestellt, wichtig sind dabei vor allem Notunterkünfte, da der Winter in wenigen Monaten bevorsteht, der in der Region sehr kalt sein kann.

Interviewmöglichkeit:

Thamindri de Silva, die Direktorin von World Vision Afghanistan steht in Kabul für Interviews in Englisch zur Verfügung.

