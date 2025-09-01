  • 01.09.2025, 12:11:33
KORREKTUR: FPÖ – Belakowitsch zu AMS-Zahlen: „Das ‚Trio Infernal‘ richtet Österreich weiter zugrunde und lächelt dazu“

Ob Wirtschaft, Bildung oder Soziales, alles geht den Bach runter

„Angesichts der aktuellen AMS-Zahlen für den August 2025 muss man sich schon fragen, womit diese Chaos-Truppe aus ÖVP, SPÖ und NEOS den ganzen Tag ihre Zeit verbringt, sinnvolle Arbeit für unser Land und seine Bevölkerung kann es wohl nicht sein. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit von 4,2 Prozent inmitten der sommerlichen Hochsaison im Tourismus und Bau ist schlichtweg eine Zahl des Versagens“, reagierte heute FPÖ-Klubobmannstellvertreterin und freiheitliche Arbeits- und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

Demnach waren Ende August 367.120 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet, davon 301.421 arbeitslos und 65.699 in Schulungsmaßnahmen. „Das entspricht einer Arbeitslosenrate von sieben Prozent und einer Steigerung in Bezug zum Vorjahr um 4,2 Prozent. Gerade bei älteren Arbeitnehmern über 50 stieg die Arbeitslosenzahl eklatant, nämlich um sechs Prozent. Wenn dann diese Verlierer-Ampel von einer Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters träumt, kann das ja nur ein Politwitz sein, den allerdings niemand lustig findet“, so Belakowitsch.

„Was hier unter dieser ÖVP-geführten Regierung passiert, ist mittlerweile brandgefährlich und vernichtet so ziemlich alles, was Generationen nach zwei Weltkriegen aufbauten. Diese Regierung läuft auf einem Eis Schlittschuh, das bereits zu knirschen beginnt. Ob Wirtschaft, Bildung oder Soziales, alles geht den Bach runter und die Bürger im Land, die alles finanzieren müssen, können sich ihr Leben nicht mehr leisten. Dieses ‚Trio Infernal‘ richtet Österreich weiter zugrunde und lächelt dazu“, betonte Belakowitsch.

