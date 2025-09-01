FPÖ – Resch zur Verteuerung der Mobilität: Schämen Sie sich, Herr Bürgermeister!

Wien (OTS) -

„Die Öffis und das Parken in Wien zu verteuern, wird das Budgetloch nicht stopfen, dafür aber die Wienerinnen und Wiener weiter massiv belasten“, kommentiert der freiheitliche Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch die Verteuerung der Jahreskarte von 365 Euro auf 467 Euro sowie die Erhöhung der Parkgebühren um 30 Prozent.

„Lange Intervalle, eine kaputte Schieneninfrastruktur und unklimatisierte Öffi-Garnituren sollen diesen Preisanstieg rechtfertigen? Ein Argument, das wohl nur im roten Sima-Universum zieht. Nur weil sich die Wiener Linien bei all ihren Bauvorhaben – ganz dem Usus in dieser Stadt bei Bauprojekten entsprechend – massiv verkalkulieren, werden die Bürger, die ohnehin bereits über Gebühr belastet werden, weiter zur Kasse gebeten“, so Resch. Für wen die Einmalzahlung der Jahreskarte zu viel ist und wer lieber auf monatliche Raten setzt, der bezahlt sogar 506 Euro, was ein Plus von knapp 39 Prozent bedeutet.

Zwtl.: Immer weniger Parkplätze werden immer teurer – Individualverkehr wird zum Luxus

Für den Freiheitlichen ist die Anhebung der Parkgebühren um 30 Prozent ebenfalls auf das Schärfste abzulehnen: „Mit zukünftig rund 3,40 Euro für die Parkstunde hat man ein Niveau erreicht, das immer mehr PKW-Nutzer in Wien verzweifeln lässt. Nicht jedem ist es möglich, auf sein Auto zu verzichten. Anstatt weiter Radwege zu bauen, die kaum genutzt werden und die keiner Relation zu Kosten und Nutzen stehen, wäre es an der Zeit, die Autofahrer zu entlasten. Schon jetzt müssen Parkpickerlbesitzer, vor allem in den innerstädtischen Bezirken, stundenlang einen Stellplatz suchen. Doch anstatt hier mit einem ganzheitlichen Verkehrskonzept für Entlastung zu sorgen, werden Autofahrer weiter wie die Melkkühe der Stadt behandelt.“

Wieder einmal greift Ludwig den Wienern schamlos in die Taschen, um das jahrzehntelange Finanzversagen der SPÖ zu kaschieren. „Bürgermeister Ludwig und Stadträtin Sima sollten sich schämen. Wir fordern, dass der Preis der Jahreskarte bleibt und auch die Parkgebühren nicht erhöht werden“, verlangt Resch.