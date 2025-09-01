  • 01.09.2025, 11:48:03
SPÖ-Manninger: Schutz vor sexueller Belästigung im Netz ist frauenpolitischer Meilenstein

SPÖ-Frauen begrüßen konsequentes Handeln von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Justizministerin Anna Sporrer

Wien (OTS) - 

Ab heute ist das unerwünschte Versenden von Genitalbildern strafbar. „Der Dick-Pic Paragraf ist ein wichtiger Meilenstein zum Schutz vor digitaler Gewalt“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger. Die SPÖ-Frauen begrüßen das konsequente Handeln von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Justizministerin Anna Sporrer. ****

Laut Paragraf 218, Absatz 1b Strafgesetzbuch ist zu bestrafen, wer eine andere Person belästigt, indem er ihr im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines Computersystems eine Bildaufnahme, die wesentlich menschliche Genitalien zeigt, eine vergleichbare bearbeitete Bildaufnahme oder vergleichbares künstlich erstelltes Material unaufgefordert und absichtlich übermittelt.

„Sexuelle Belästigung im Netz ist für viele Frauen trauriger Alltag, nun können sie sich wehren. Für die Täter muss klar sein: Es gibt Grenzen!“, so Manninger. Im Herbst wird der Nationale Aktionsplan unter der Federführung von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner ausgearbeitet. „Die Regierung arbeitet mit Hochdruck daran, die Sicherheit von Frauen zu erhöhen. Gewaltschutz hat oberste Priorität!“, so Manninger. (Schluss) ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at

