Kleine Zeitung „Ganz nah!“

Graz (OTS) -

Drei Tage lang – von Donnerstag, 2. Oktober bis Samstag, 4. Oktober 2025 – öffnet die Kleine Zeitung am Standort Graz ihre Türen und lädt zu einem spannenden Streifzug durch die Welt des Journalismus in eines der größten steirischen Medienhäuser ein. Leser:innen erwartet ein vielseitiges Programm voller Information, Inspiration und Interaktion – für Groß und Klein, für Medieninteressierte und Genießer:innen gleichermaßen.

Blick hinter die Kulissen – Redaktion hautnah erleben

„Wir haben nichts zu verbergen und öffnen auch heuer wieder unsere Redaktionstüren: Lernen Sie uns besser kennen, reden wir über das, was Sie bewegt, was Sie gut und weniger gut an der Kleinen Zeitung sowie generell an Medien finden, und genießen wir gemeinsame Stunden mit interessanten Gästen.“, so der neue Chefredakteur Oliver Pokorny. Im Rahmen von „Ganz nah!“ stellt er sich in einem offenen Gespräch den Fragen der Leser:innen – von „Was macht die Kleine Zeitung aus?“ bis hin zu „Wo geht die Reise hin?“. Ergänzend dazu geben Redaktionsexpert:innen spannende Einblicke, wie Künstliche Intelligenz den Journalismus verändert und welche Herausforderungen dabei entstehen. Über die Schulter blicken kann man den Journalist:innen unter anderem auch bei exklusiven Führungen für Groß und Klein durch den Grazer Newsroom.

Prominente Stimmen und Gespräche, die bewegen

Spezielle Einblicke bietet auch Militärexperte Franz-Stefan Gady im Live-Interview zum Thema „Europa alleine zu Hause? Die EU zwischen Putin und Trump“. Humorvoll und pointiert wird es, wenn sich die Sturm-Legende Günther Neukirchner und GAK-Ikone Werner Gregoritsch zu einem leidenschaftlichen verbalen Schlagabtausch treffen, bei dem der Satz „Des is die nächste deppate Frog!“ durchaus fallen könnte. Plus: der Sturm-Meisterteller, der an diesen Tagen ganz ohne Vitrine bestaunt werden kann. Kleine Zeitung Literaturchef Bernd Melichar wird mit Schauspieler und Musiker Johannes Silberschneider über die Bedeutung von Heimat philosophieren.

Exklusive Kostprobe der Kleine Zeitung Weinkost Siegerweine

Einen besonderen Programmhöhepunkt der drei Tage bietet die geführte Verkostung der Siegerweine der diesjährigen Kleine Zeitung Weinkost. Erstmalig können Leser:innen unter fachkundiger Anleitung eines Sommeliers zwölf Finalistenweine aus vier prämierten Kategorien in stilvollem Ambiente verkosten – ein Nachmittag voller Genuss, Wissen und Weinleidenschaft.

Anmeldung und Tickets

Die Teilnahme an den Führungen sowie weiteren Programmpunkten ist für alle kostenlos (ausgenommen Weinverkostung) und nur mittels Vorab-Anmeldung unter kleinezeitung.at/ganznah möglich. Tickets für die exklusive Verkostung der Weinkost-Finalistenweine am 4. Oktober gibt es im Kleine Zeitung Shop zu kaufen.



Kleine Zeitung „Ganz nah!“

Datum: 2. bis 4. Oktober 2025 Ort: Kleine Zeitung | Styria Media Center, Gadollaplatz 1, 8010 Graz