REMINDER: FEEI-Jahrespressekonferenz 2025

3. September, 10:00 Uhr

Wien (OTS) - 

Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie lädt Medienvertreter:innen zur FEEI-Jahrespressekonferenz 2025 ein.

Themen

  • 2024: Sinkende Auftragseingänge, rückläufige Produktionszahlen und der Abbau von Arbeitsplätzen lassen Alarmglocken schrillen

  • Status quo 2025: EEI weiterhin stark unter Druck – überdurchschnittlich hohe Inflation, gestiegene Energiekosten und immenser bürokratischer Aufwand – Deindustrialisierung auf dem Vormarsch

  • Forderungen nach Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts und der Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten zunehmender globaler Unsicherheiten

Ihre Gesprächspartner:innen

  • Wolfgang Hesoun, Obmann des FEEI

  • Marion Mitsch, Geschäftsführerin des FEEI

Ort und Zeit der Pressekonferenz

Mittwoch, 3. September 2025, 10:00 Uhr

FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie
Mariahilfer Straße 37-39, 5. Stock, 1060 Wien

Bitte beachten Sie

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen ist der Zutritt zur Pressekonferenz ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich.

Anmeldung

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 1. September 2025 an Katrin Prüller-Nußbaumer unter +43 1 588 39 63 oder kommunikation@feei.at.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Rückfragen & Kontakt

FEEI Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie
MMag. Katrin Prüller-Nussbaumer
Telefon: +43/1/588 39-61
E-Mail: prueller-nussbaumer@feei.at
Website: https://www.feei.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
