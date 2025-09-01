REMINDER: FEEI-Jahrespressekonferenz 2025

Wien (OTS) -

Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie lädt Medienvertreter:innen zur FEEI-Jahrespressekonferenz 2025 ein.

Themen

2024: Sinkende Auftragseingänge, rückläufige Produktionszahlen und der Abbau von Arbeitsplätzen lassen Alarmglocken schrillen

Status quo 2025: EEI weiterhin stark unter Druck – überdurchschnittlich hohe Inflation, gestiegene Energiekosten und immenser bürokratischer Aufwand – Deindustrialisierung auf dem Vormarsch

Forderungen nach Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts und der Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten zunehmender globaler Unsicherheiten

Ihre Gesprächspartner:innen

Wolfgang Hesoun , Obmann des FEEI

Marion Mitsch, Geschäftsführerin des FEEI

Ort und Zeit der Pressekonferenz

Mittwoch, 3. September 2025, 10:00 Uhr

FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Mariahilfer Straße 37-39, 5. Stock, 1060 Wien

