- 01.09.2025, 11:33:02
- /
- OTS0099
REMINDER: FEEI-Jahrespressekonferenz 2025
3. September, 10:00 Uhr
Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie lädt Medienvertreter:innen zur FEEI-Jahrespressekonferenz 2025 ein.
Themen
2024: Sinkende Auftragseingänge, rückläufige Produktionszahlen und der Abbau von Arbeitsplätzen lassen Alarmglocken schrillen
Status quo 2025: EEI weiterhin stark unter Druck – überdurchschnittlich hohe Inflation, gestiegene Energiekosten und immenser bürokratischer Aufwand – Deindustrialisierung auf dem Vormarsch
Forderungen nach Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts und der Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten zunehmender globaler Unsicherheiten
Ihre Gesprächspartner:innen
Wolfgang Hesoun, Obmann des FEEI
Marion Mitsch, Geschäftsführerin des FEEI
Ort und Zeit der Pressekonferenz
Mittwoch, 3. September 2025, 10:00 Uhr
FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie
Mariahilfer Straße 37-39, 5. Stock, 1060 Wien
Bitte beachten Sie
Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen ist der Zutritt zur Pressekonferenz ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich.
Anmeldung
Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 1. September 2025 an Katrin Prüller-Nußbaumer unter +43 1 588 39 63 oder kommunikation@feei.at.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Rückfragen & Kontakt
FEEI Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie
MMag. Katrin Prüller-Nussbaumer
Telefon: +43/1/588 39-61
E-Mail: prueller-nussbaumer@feei.at
Website: https://www.feei.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FEE