TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Klimawandel in Vorarlberg – Halb so schlimm oder doch gefährlich?“

Der Herbst 2024 war der wärmste der österreichischen Messgeschichte, gleich gefolgt vom wärmsten Winter. Und auch das Frühjahr und der Sommer des Jahres 2025 waren unter den Top zehn. Ein „Rekord“ jagt den nächsten. Die Schnelligkeit, mit der der Klimawandel weltweit voranschreitet, überrascht sogar die Klimaforscherinnen und -forscher. Auch in Vorarlberg sind die steigenden Temperaturen Thema. Doch bringt der Klimawandel in Vorarlberg wirklich nur angenehme Badetage und laue Sommernächte, die an den Urlaub in Italien erinnern? Oder birgt er auch Risiken, die unsere Gesellschaft vor Herausforderungen stellen wird? Antworten dazu liefert Meteorologe Thomas Rinderer in einer Dokumentation des ORF Vorarlberg.

„Klimawandel in Vorarlberg – Halb so schlimm oder doch gefährlich?“ ist am Sonntag, dem 7. September 2025, um 16.30 Uhr in der Reihe „Erlebnis Österreich“ in ORF 2 zu sehen sowie als Video-on-demand auf ORF ON verfügbar.

