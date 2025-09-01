Landeshauptfrau Karoline Edtstadler im Zementwerk: „Ärmel hoch – Politik bei der Arbeit“ am Dienstag, 20:10 Uhr auf PULS 24 & JOYN

Wien (OTS) -

Am Dienstag heißt es wieder „Ärmel hoch – Politik bei der Arbeit“: Salzburgs frischgebackene Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) besucht gemeinsam mit PULS 24-Moderatorin Bianca Ambros das traditionsreiche Leube Zementwerk in St. Leonhard. Zu sehen am Dienstag um 20:10 Uhr auf PULS 24, puls24.at und JOYN.

Vor Ort treffen sie auf Heimo Berger, Geschäftsführer des Leube Zementwerks, dem ältesten Zementwerks der Welt, und spricht über die drängendsten Herausforderungen seiner Branche: hohe Energiepreise, strenge Umweltauflagen und die Notwendigkeit von Unterstützung. „Nachhaltigkeit ist bei Leube zwar schon lange gelebt, aber wir versuchen natürlich auch das in unseren Produkten wiederzufinden und in der Bauwirtschaft ist es so, dass von allen Dingen die Kosten momentan ein Problem darstellen und nachhaltige Produkte, die kosten“, erklärt Berger. Auch die Weiterentwicklung der Branche trotz Tradition sei entscheidend: „Von der Tradition kann man sich nichts kaufen. Erfolg ist weiterentwickeln und weiterentwickeln können wir nur, wenn wir wachsen“.

Zudem gibt Karoline Edtstadler persönliche Einblicke, unter anderem zur Entscheidung aus der Bundespolitik auszusteigen und wie es ihr in ihrem neuen Alltag in Salzburg geht: „Es ist ein wahnsinnig toller Job, eine irre Aufgabe, eine hohe Verantwortung. Aber ich freue mich wahnsinnig“. Doch für besonderen Gesprächsstoff sorgt vor allem eines: Das Türschild in ihrem Büro, dass den Schriftzug „Landeshauptmann“ ziert. Ob sie das stört? „Ich muss jeden Tag eigentlich schmunzeln, wenn ich ‚Landeshauptmann‘ seh‘“, gesteht Edtstadler und führt fort „Jetzt ist es auch ein Job, den Frauen machen dürfen, darauf bin ich stolz.“



