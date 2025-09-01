Herzen auf Schienen: Neue sechsteilige YouTube-Serie von Schweiz Tourismus

Frankfurt/Main (OTS) -

Sechs Episoden und ganz viel Herzklopfen: Schweiz Tourismus hat in Zusammenarbeit mit touristischen und wirtschaftlichen Partnern vier Liebespaare auf ihrer Reise mit Bahn, Bus und Schiff quer durch die Schweiz begleitet und ihre persönlichen Herzensmomente mit der Kamera festgehalten. Ab heute ist die besondere Liebeserklärung an die Schweiz mit dem Titel "Herzen auf Schienen"auf YouTube zu sehen. Alle Informationen unter www.myswitzerland.com/de-de/microsites/de/herzen-auf-schienen/.

Berührende Liebesgeschichten made in Switzerland

Von frisch verliebt bis treu verbunden: Schweiz Tourismus durfte in Zusammenarbeit mit Sixty Seconds Media vier unterschiedliche Liebespaare auf eine Reise quer durch die Schweiz mit der Kamera begleiten. Aus Deutschland ging es für die Paare mit der Deutschen Bahn in die Schweiz und dann weiter durch sechs verschiedene touristische Regionen mit Bahn, Bus und Schiff. Das Besondere: Sie wussten nie, was sie erwartet, und erhielten jeden Tag einen persönlichen Liebesbrief von der Schweiz mit rätselhaften Andeutungen zum Tagesprogramm.

Von Belle Époque bis Bernina Express: Echtes Alpenkino

Ob turtelnd im Belle-Époque-Zug mit Blick auf den Genfersee, staunend in der Magie der Bergwelt des Wallis, Hand in Hand treu verbunden im Bernina Express auf der Fahrt über das Landwasserviadukt, still genießend in der Centovallibahn durch das Tessin und auf einer Schifffahrt auf dem Murtensee in Fribourg oder beflügelt auf dem höchsten Bahnhof Europas, dem Jungfraujoch - die sechs Episoden laden zum Mitfiebern und Mitfühlen ein.

"Mit Herzen auf Schienen wird jede Zugfahrt zur Bühne für Emotionen: Entlang der Grand Train Tour of Switzerland begegnen sich Romantik, Panorama und Nachhaltigkeit auf Schienen - für alle, die nicht nur ans Ziel wollen, sondern gemeinsam etwas erleben möchten", freut sich Estelle Grassler, Market Managerin Deutschland, Frankreich & Österreich bei der Swiss Travel System AG.

Die Liebe kommt zum Zug: Unterwegs mit Bahn, Bus und Schiff

Mit dem Swiss Travel Pass können Reisende 3, 4, 6, 8 oder 15 Tage lang die Schweiz mit Bahn, Bus oder Schiff entdecken. Auf der Grand Train Tour lässt sich die Vielfältigkeit des Alpenlandes am besten erkunden, da sie auf einer Strecke von 1.280 Kilometern die schönsten Panoramastrecken und Höhepunkte der Schweiz vereint.

"Mit Herzen auf Schienen wollen wir zu Reisen mit dem öffentlichen Verkehr in die Schweiz und in der Schweiz inspirieren und zeigen, wie gleichsam erlebnisreich, nachhaltig und einfach es ist, mit Bahn, Bus und Schiff in der Schweiz unterwegs zu sein", erklärt Jörg Peter Krebs, Leiter Deutschland von Schweiz Tourismus.

Herzen auf Schienen ist ab sofort auf YouTube zu sehen.

Alle Informationen auf einen Blick:

YouTube Playlist: www.youtube.com/playlist?list=PLS21syVwGcjk6gBHDeXHNirUHPElP8e6_

Offizieller Trailer Herzen auf Schienen: https://youtu.be/nqGtN4fN8tE

Website: www.myswitzerland.com/de-de/microsites/de/herzen-auf-schienen/

Schweiz Tourismus (ST)

ST ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft des Bundes und ist mit der Förderung der touristischen Nachfrage für das Ferien-, Reise- und Kongressland Schweiz im In- und Ausland beauftragt. Die Entwicklung und Umsetzung nachfragewirksamer Marketingprogramme und die Profilierung der starken, klassisch-modernen Tourismusmarke Schweiz landes- und weltweit stehen im Mittelpunkt. ST arbeitet eng mit der Tourismusbranche zusammen, die ungefähr die Hälfte des Budgets beisteuert; die andere Hälfte besteht aus Bundesgeldern. Die Organisation arbeitet kunden- und marktorientiert und wird nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geführt. Weltweit ist ST mit rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (255 FTEs), verteilt auf 36 Büros, in 22 Märkten präsent.

Sixty Seconds Media

Sixty Seconds Media ist eine Produktionsfirma mit Sitz in München unter der Geschäftsführung von Tim Wessling und Arne Hörmann. Die beiden Produzenten verfügen über eine fundierte Expertise im Reisejournalismus und sind Spezialisten für hochwertige Destinations-Porträts. 2017 machten sie erstmals mit viralen 60-Sekunden-Filmen auf sich aufmerksam, die Highlights aus der ganzen Welt auf den Punkt brachten. Mittlerweile produzieren sie auch regelmäßig für das ProSieben Wissensmagazin Galileo. Für Schweiz Tourismus schickten sie vier Filmteams parallel auf die Reise in öffentlichen Verkehrsmitteln. https://60seconds.travel