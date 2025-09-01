RTK-Sommerfest begeisterte rund 400 Teilnehmende im Weitsicht Cobenzl

Wien (OTS) -

Das Weitsicht Cobenzl, altehrwürdiger Traditionsbetrieb am Kahlenberg, erstrahlt seit der Übernahme durch den Pächter DoN Group im Vorjahr in neuem Glanz. In die Eventlocation hoch über den Dächern Wiens luden die Round Table Konferenzhotels heuer zum alljährlichen RTK-Sommerfest. 54 RTK-Mitgliedsbetriebe und Partner aus ganz Österreich und dem Nachbarland Ungarn gaben sich dort ein Stelldichein mit rund 300 Firmenkund:innen und Veranstaltungsplaner:innen. Nach dem Jahresauftakt in Wien sowie Stationen in München, Salzburg, der Steiermark, Kärnten und Oberösterreich bildete dieser Netzwerk-Event einen weiteren Anziehungsmagneten im Rahmen der RTK-Tour.

„Mit insgesamt rund 400 Teilnehmenden aus Anbieterinnen und Anbietern von Locations sowie Kundinnen und Kunden aus dem Veranstaltungsbereich stellt das diesjährige RTK-Sommerfest einen neuen Rekord dar. Es zeigt einmal mehr das große Interesse an unserer FAIRmittlung, mit der wir Angebot und Nachfrage zusammenbringen – und das seit über 50 Jahren“ , hieß RTK-Präsident Thomas Ziegler, Geschäftsführer des Design Center Linz, die Gäste willkommen. Ebenso begrüßt wurden sie von RTK-Geschäftsführerin Uschi Huber und dem Hausherrn Thomas Schmidt, Leiter der Kulturbetriebe sowie Weitsicht Cobenzl und Café Rondell by DoN.

Empfang auf der Terrasse, Dinner im Schloss

Empfangen wurden die Gäste bei herrlichem Sonnenschein auf der Terrasse mit atemberaubenden Ausblicken und mit süffigen Erfrischungen der RTK-Partner Schlumberger, Gurktaler Alpenaperitif und dem Weingut Josef Tschida. Beim anschließenden Netzwerken gab es regen Austausch mit den Aussteller:innen. Für Furore sorgte erneut die 360°-Fotostation von Retter Events.

Danach ging es zum Dinner in den imposanten Kuppelsaal von Schloss Cobenzl, musikalisch untermalt mit gefühlvoller Stimme und Gitarrenklängen von Wemimo. Für die professionelle Technik, Ausstattung und Dekoration sorgten die RTK-Partner Nuntio Audio-Video Solutions, die mietbar, Contessa Eventdesign und Frankl24. Den abschließenden Höhepunkt bildete die traditionelle Verlosung von Gutscheinen und Geschenken der RTK-Mitgliedsbetriebe.

RTK-Geschäftsführerin Uschi Huber fasst zusammen: „Unser RTK-Sommerfest ist das Highlight des Jahres. Mit dem Weitsicht Cobenzl haben wir einmal mehr eine außergewöhnliche Location und den perfekten Rahmen zum Netzwerken geboten, wie der große Zustrom und zahlreiche positive Rückmeldungen zeigen.“

Kostenlose FAIRmittlung durch RTK