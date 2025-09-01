  • 01.09.2025, 11:05:32
Dominik Gmasz übernimmt Presseagenden für OeNB-Gouverneur Martin Kocher

Wien (OTS) - 

Mit dem Amtsantritt von Martin Kocher als Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am 1. September 2025 übernimmt Dominik Gmasz die Rolle des Pressesprechers und ist damit erste Anlaufstelle für mediale Anfragen an den Gouverneur.

„Effektive Kommunikation ist für eine Institution wie die OeNB von zentraler Bedeutung. Ein eingespieltes Team ist daher ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Mit Dominik Gmasz habe ich einen zuverlässigen Pressesprecher, mit dem ich seit über drei Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten darf. Gemeinsam mit dem versierten Kommunikationsteam der OeNB unter der Leitung von Marlies Schroeder sind wir für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt“, so Kocher.

Dominik Gmasz (28) bringt umfassende Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit. Der gebürtige Burgenländer wechselte 2022 vom VP-Parlamentsklub ins Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, wo er zuletzt als Kommunikationsleiter im Kabinett von Martin Kocher sämtliche Presseangelegenheiten verantwortete.

Rückfragen & Kontakt

Oesterreichische Nationalbank
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at

Oesterreichische Nationalbank
Dominik Gmasz
Sprecher des Gouverneurs
Telefon: +43-1-404 20-6902
E-Mail: dominik.gmasz@oenb.at
Website: www.oenb.at

