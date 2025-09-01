Ofenauer ad Reifenberger: „Klaudia Tanner erfolgreichste Verteidigungsministerin seit Jahrzehnten“

Wien (OTS) -

„Klaudia Tanner ist die erfolgreichste Verteidigungsministerin seit Jahrzehnten – und das nicht zuletzt auch bei der Attraktivierung des Soldatenberufes. Offenbar erschöpfen sich die Ideen der FPÖ bereits mit der Idee der Verleihung eines Dienstgrades. Im Gegensatz dazu stellt die ‚Mission Vorwärts‘ einen ganzheitlichen und wohlüberlegten Ansatz dar, durch den die Arbeitsbedingungen der Berufssoldaten, das Miliz- und Einjährigen-Freiwilligensystem, die militärische Infrastruktur sowie die Materialbeschaffung des Heeres effektiv verbessert wurden und weiter verbessert werden. Während sich unsere Verteidigungsministerin für das Heer und unsere Soldatinnen und Soldaten einsetzt, fällt die FPÖ hauptsächlich dadurch auf, dass sie gegen zentrale Beschaffungsmaßnahmen des Bundesheeres Sturm läuft“, betont der Wehrsprecher der Volkspartei im Nationalrat, Friedrich Ofenauer.

„Der Erfolg der ‚Mission Vorwärts‘ ist auch mit Zahlen klar belegbar: Im November 2024 hat das Bundesheer 650 Kaderanwärter verzeichnet, in diesem Jahr hat sich diese Zahl auf 1.230 fast verdoppelt. Ein solcher Zuwachs ist nicht dem Zufall geschuldet, sondern eine direkte Konsequenz aus den effektiven Maßnahmen, die unsere Verteidigungsministerin Klaudia Tanner seit ihrer Amtsübernahme gesetzt hat“, so Ofenauer abschließend.