  • 01.09.2025, 10:50:34
  • /
  • OTS0083

Aufarbeitung kolonialer Sammlungsgeschichte:

Objektbeschriftung, OÖ Landes-Kultur GmbH
Linz (OTS) - 

Auffindung von kōiwi tangata (Māori) im Bestand des Francisco Carolinum – sofortige Schritte zur Repatriierung eingeleitet.

Im Zuge der systematischen Aufarbeitung der eigenen Sammlungsgeschichte hat die OÖ Landes-Kultur GmbH (OÖLKG) menschliche Überreste (kōiwi tangata, Māori) im Bestand des Francisco Carolinum identifiziert. Die Funde stammen aus den Beständen von Andreas Reischek (1845–1902), der in den Jahren 1877 bis 1889 in Aotearoa New Zealand forschte und dort wissenschaftlich bedeutende naturkundlichen Sammlungen zusammenstellte. Nachweislich plünderte er jedoch auch Gräber der Māori und Moriori.

Die im Depot aufgefundenen kōiwi tangata werden mit höchster Sorgfalt behandelt. Unverzüglich wurden konservatorische Maßnahmen, eine Zugangsprotokollierung sowie die ersten Schritte zur Repatriierung an das Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa in Wellington eingeleitet. Die Übergabe ist im September 2025 vorgesehen.

Seit rund drei Jahren widmen wir uns in einem umfassenden Forschungsprojekt der kritischen Aufarbeitung der kolonialen Verflechtungen unserer Sammlungen. Die Auffindung von kōiwi tangata ist von höchster kultureller und ethischer Bedeutung. Es ist unser klarer Auftrag, diese Überreste respektvoll und würdevoll an ihre Herkunftsgemeinschaft zurückzuführen. Transparenz, Dialog und Verantwortung sind die Leitlinien unseres Handelns“, erklärt Alfred Weidinger, wissenschaftlicher Direktor der OÖ Landes-Kultur GmbH.

Landeshauptmann Thomas Stelzer betont: „Oberösterreich steht zu seiner historischen Verantwortung. Die Aufarbeitung der Sammlungsgeschichte und die Rückgabe der Funde an ihre Herkunftsgemeinschaften sind ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit und Respekt. Es ist mir ein Anliegen, dass diese Repatriierung so rasch und würdevoll wie möglich erfolgt.“

Die OÖ Landes-Kultur GmbH bereitet für 2027 unter dem Titel „Te Whakahoki – Return, Responsibility, Future“ eine große Ausstellung im Francisco Carolinum Linz vor. Begleitet von einem internationalen Symposium soll sie neue Perspektiven auf den Umgang mit kolonial belasteten Sammlungen eröffnen und den Dialog mit Herkunftsgesellschaften in den Mittelpunkt stellen.

Rückfragen & Kontakt

OÖ Landes-Kultur GmbH
Maria Falkinger-Hörtner
Telefon: 06646007252540
E-Mail: maria.falkinger-hoertner@ooelkg.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright