Schulstart 2025: Maturant:innen-Initiative erreichte über 4 Millionen Jugendliche mit Orientierung und Perspektiven

Wien (OTS) -

Mit dem Start ins neue Schuljahr 2025/26 stehen wieder rund 42.000 Maturant:innen in Österreich vor einer ihrer wichtigsten Entscheidungen: Wie soll es nach der Schule weitergehen? Die nächste Generation entscheidet damit nicht nur über ihre persönliche Zukunft, sondern auch über die Zukunft der heimischen Wirtschaft. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und Orientierungslosigkeit junger Menschen gewinnt fundierte Bildungs- und Berufsberatung massiv an Bedeutung.

Die Maturant:innen-Initiative von career Institut & Verlag unterstützt Jugendliche seit über 20 Jahren bei dieser Weichenstellung – mit einem Mix aus Print, Online, Social Media und Events. Um die Wirkung der Initiative zu unterstreichen, ein Blick auf das vergangene Schuljahr 2024/25:

50.000 Exemplare des Maturant:innen-Guides wurden an Schüler:innen verteilt

35.000 Aufrufe auf dem Karriere-Blog matura-guide.at

Über 4 Millionen Views sowie 360.000 Interaktionen auf Instagram & TikTok (@maturant.innen)

600 Wiedergaben des Podcasts „Maturant:innen-Guide to go“

Hohe Reichweiten durch Newsletter an über 1.100 Pädagog:innen

In Summe ergeben diese Formate jährlich über 4,5 Millionen direkte und indirekte Kontaktpunkte mit Jugendlichen und Schüler:innen – sowohl in der Schule als auch online und über ihre Bezugspersonen. Damit ist die Maturant:innen-Initiative die zentrale Anlaufstelle für Jugendliche, wenn es um Bildungs- und Berufsentscheidungen geht.

Wie wichtig fundierte Berufsorientierung ist, verdeutlicht das aktuelle Stimmungsbild Bildungsberatung 2025 – eine Befragung von Pädagog:innen, die für Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf (IBOBB) zuständig sind. Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Nur 9 % der Schüler:innen werden als sehr gut vorbereitet auf Bildungs- und Berufsentscheidungen eingeschätzt. Gleichzeitig wünschen sich über 30 % der Pädagog:innen mehr Zeit für ihre Beratungsarbeit. Besonders gefragt sind praxisnahe Formate – etwa Berichte aus der Praxis (16 %) sowie Schnuppertage und Praktika (17 %), die Jugendlichen direkte Einblicke ermöglichen.

Ermöglicht wird die Initiative durch zahlreiche Partner:innen wie die Schüler:innenvertretung, das Bildungsministerium, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, AMS, Bundesheer, WIFI, Notariatskammer, Bundesinnung der Tischlerei und Holzgestaltung, Flughafen Wien, TIWAG, Peek & Cloppenburg und viele weitere. Unter info@career.gmbh Teil der Initiative werden.